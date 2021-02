Podemos ataca a un sindicato de la Policía Nacional en la Comisión de Interior en el Congreso

En medio de una tensa Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados a la que acudía por primera vez el ministro Fernando Grande-Marlaska, el portavoz de Unidas Podemos en este grupo de trabajo permanente de la Cámara Baja, Enrique Santiago, ha atacado a una de las principales asociaciones sindicales de la Policía Nacional.

Santiago ha calificado de "inaceptable" que los dirigentes del PP y de Vox "alienten a portavoces de organizaciones que representan a fuerzas de seguridad" contra Podemos y no critiquen "la paliza de un funcionario" en Linares así como "el uso de armas de fuego".

El representante parlamentario ha elevado esa crítica mientras exhibía a sus interlocutores una nota firmada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), quienes han criticado horas después el señalamiento por parte del diputado: "Nos parece de una enorme gravedad".

"Lo que el SUP ha denunciado son los mensajes en redes sociales que, en medio de un escenario de violencia en las calles de varias ciudades de nuestro país protagonizado por turbas de radicales, defendían esas convocatorias y elogiaban a sus participantes, mientras en la calle se sucedían los ataques a los policías que provocaron decenas de asistencias médicas", indican desde la organización sindical.

Primera comparecencia

Era la primera vez que Marlaska comparecía en esta comisión en el Congreso tras más de 300 días en el cargo desde que se conformó el gobierno de coalición. El tema a tratar en la jornada era la gestión realizada por Interior en cuanto a la borrasca Filomena, pero pronto el debate derivó y degeneró por otros derroteros, desembocando en el debate en torno a los violentos disturbios de los últimos días tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Marlaska aprovechó el momento para condenar la violencia que se ha vivido en las calles de distintas ciudades del país y para respaldar con su apoyo las actuaciones policiales. "Prestan servicio a la ciudadanía y defienden derechos y libertades", subrayó.

"El uniforme está cargado de valores democráticos", ha señalado, antes de insistir que "la libertad de expresión no ampara la violencia".

Mientras tanto, en sus respectivos turnos, tanto el PP, como Vox y Ciudadanos han cargado contra el ministro por no condenar a quienes desde el Gobierno "alientan" la violencia en las calles ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, en referencia a Unidas Podemos y a su portavoz, Pablo Echenique.

"Ha mentido"

"El portavoz parlamentario -inciden desde el SUP-, ha mentido descaradamente esta mañana, acusándonos de insultar a su partido político en una nota de prensa. Y lo ha hecho parapetado en su inmunidad parlamentaria, en un privilegio que le ampara para acusarnos de algo que es falso".

"Pese a los intentos por callarnos o amordazarnos, desde el SUP vamos a seguir defendiendo a los policías, la legalidad de las intervenciones que se ajustan a Derecho y, sobre todo, nuestro derecho a ser respetados, a que no se ofenda nuestra labor, a que no se denigre nuestra profesionalidad y a que no se cuestione nuestro compromiso constitucional y calidad democrática", han insistido.