La Fiscalía pide 6 años de prisión por estafa para Paco Sanz, 'el hombre de los 2.000 tumores'

Su nombre es Francisco Sanz. Se trata de un tipo que pasó, hace cuatro años, de lanzar sus penas en las redes sociales a ser detenido y acusado de un presunto delito de estafa continuada por fingir que sufría una enfermedad terminal y recaudar dinero para sufragar su tratamiento. Paco Sanz -así le conocían todos-, también adquirió el seudónimo del hombre de los 2.000 tumores. A sus seguidores y a muchos famosos que contribuyeron económicamente a su tratamiento les decía que le quedaban escasos meses de vida. Fue así como logró, en siete años, acumular la cifra de 264.780 euros pidiendo ayuda a través de las redes sociales y hasta en los medios de comunicación.

Este lunes será juzgado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid. De entrada, la Fiscalía Provincial solicita para él la pena de 6 años de prisión, y otros tres para su pareja. Entre los afectados y las personas que prestaron su imagen para ayudarle se encuentran actores como Santi Rodríguez o José Mota, presentadores como Pedro Sánchez Aguado o Jesús Vázquez y conocidos youtubers como Auronplay. Muchos de ellos declararán en la vista oral que comenzará a principios de la próxima semana.

En el año 2009, a Paco Sanz se le diagnosticó el llamado 'Síndrome de Cowden', una enfermedad de origen genético de las catalogadas como enfermedades raras y que se caracteriza por la aparición de una serie de tumores benignos aunque sin riesgo vital inminente.

Al acusado se le concedió la incapacidad absoluta para trabajar. Se benefició, desde entonces, de una pensión de 745,99 euros. Aprovechándose de su enfermedad, dice la Fiscalía, Paco Sanz habría urdido un plan para lucrarse de manera presuntamente ilícita. Ese plan fue llevado a cabo entre los años 2010 y febrero de 2017, cuando se destapó la presunta estafa y se iniciaron las investigaciones que terminaron en su detención.

Escasos meses de vida

Durante este tiempo hizo creer a muchos, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que su enfermedad revestía una gravedad mucho mayor que la que realmente tenía. Solía dar ultimátums, llamadas de atención, alertaba de que le quedaban escasos meses de vida, y sostenía que la única manera de salvarse era realizar un tratamiento experimental que solo podía encontrar en Estados Unidos y que no existía tratamiento alguno en España.

No hay dolor, no hay límites, la fuerza de voluntad puede con todo. #quererespoder pic.twitter.com/w9i5NLEHwF — Paco Sanz (@paco_sanz) March 4, 2017

Bajo el pretexto de financiar ese supuesto tratamiento que necesitaba para curar la enfermedad que padecía, el acusado creó en 2010 la página web www.ayudapacosanz.com. En ella "exageraba los síntomas de su enfermedad". Llegaba a afirmar que "sufría un cáncer genético, o que le quedaban escasos meses de vida, todo ello con la finalidad de lograr conmover a las personas que tuvieran acceso a

dicha información para que le donaran fondos en la creencia de que serían destinados a financiar el presunto tratamiento".

En realidad, esas curas a las que supuestamente se tenía que someter no eran más que ensayos experimentales gratuitos "sin coste alguno para éste, pues los costes del ensayo eran cubiertos por la entidad promotora del ensayo".

"Me avergüenza pedir dinero"

Paco llegó a colgar en su página web todo tipo de mensajes con los que llamar la atención y apelar a la generosidad del ciudadano. "Me avergüenza pedir dinero". “No lo haría si mi situación no fuera límite". "Solo quiero seguir viviendo". "Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme". "De pronto, vivir se convirtió en mi única meta". "Mi vida parece una pesadilla, pero pese a todo no quiero perderla". "¿Me ayudas?". "He agotado mis recursos y los de mi familia". "Las autoridades me ignoran".

Esas llamadas de auxilio estaban, a juicio del fiscal, orientados "a conseguir un beneficio patrimonial". Junto a ellos siempre aportaba su número de cuenta bancaria. Daba incluso la posibilidad de que se le donase dinero mediante el envío de un sms solidario con un coste de 1,45 euros al número 25600 con la Palabra Paco. También ofrecía la posibilidad de donarle cantidades económicas a través de su cuenta

de PayPal.

El 'hombre de los 2.000 tumores' tenía también abiertos perfiles en diversas redes sociales que utilizaba para continuar con su campaña de empatía y sensibilización del colectivo a su favor e incrementar las donaciones a recibir. "Dichas maniobras lograron efectivamente su cometido, sensibilizando de tal modo a muchas personas y colectivos, contactando el acusado con diversos actores, presentadores de televisión que se hicieron eco de la enfermedad".

Para dar más publicidad a su enfermedad y conseguir llegar a más personas con el presunto objetivo de apoderarse de más fondos, el acusado contactó con diversos actores y presentadores de televisión. "Conmovidos" por la falsa historia que les contaba acerca de su enfermedad accedían a colaborar con él, bien mediante donativos bien mediante la organización de galas benéficas para recaudar dinero.