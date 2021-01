El Hospital Clínico de Madrid admite que ha vacunado de Covid-19 a varios jubilados

El hospital Clínico San Carlos de Madrid ha admitido este domingo que ha vacunado contra la Covid-19 a "varios" jubilados del centro que no debían haber tenido que recibir la inyección, por entender su asociación que era "para todo el personal jubilado" y no solo para los voluntarios que prestan servicio en el hospital.



Así lo ha explica esta tarde en un comunicado la dirección del hospital público madrileño, después de que la Cadena SER verificara que el Clínico "se salta el protocolo" al vacunar "a todo tipo de personal jubilado que nunca ha ejercido como voluntario" en el hospital, "para no tirar cientos de vacunas".



El Clínico asegura en la nota que se está vacunando a los profesionales siguiendo el criterio de hacerlo primero a los de primera línea.



Asimismo, añade que se ha empezado a vacunar a aquellos que prestan algún servicio en el hospital y que puedan tener contacto con pacientes, acompañantes o profesionales del hospital.



Es el caso de los estudiantes, trabajadores de las contratas y voluntarios, como la asociación de voluntarios jubilados del hospital, que presta servicio de acompañamiento e información a pacientes y acompañantes, apunta.



Tras señalar que se trata de una asociación legalmente establecida para prestar servicio en este hospital, afirma que, "sin embargo, desde esta asociación entendieron que el proceso de vacunación era para todo el personal jubilado, en lugar de los voluntarios que prestan servicio en el hospital, por lo que puntualmente se ha vacunado a varios de ellos".



Y agrega que cuando la dirección del hospital ha tenido conocimiento de esta circunstancia ha "frenado" la vacunación "de todo aquel que no estuviera en el grupo de profesionales autorizado, reordenando el flujo de vacunación".



"Entendimos que la propuesta de vacunación afectaba a cualquier trabajador jubilado del centro y no solo a los médicos", sostiene la Junta Directiva de la Asociación de Médicos Jubilados del hospital en un comunicado, al que ha tenido acceso Efe, que ha hecho llegar al centro médico para dar su versión.



El hospital Clínico indica que ya ha vacunado al 60% de su personal y espera tener vacunados a todos los profesionales esta próxima semana de la primera dosis.