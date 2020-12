Sanidad mantiene el plan de Navidad pero permitirá a las CCAA endurecer las restricciones

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles mantener el plan de Navidad previsto, aunque éstas podrán ser más estrictas en función de su situación epidemiológica y restringir la movilidad "en los términos que lo consideren oportuno".

Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el se ha decidido también que las comunidades podrán reducir a menos de diez el número de personas en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo y limitar aún más la movilidad nocturna.

En la reunión, ha dicho Illa, los consejeros de Sanidad y el ministro han mostrado su preocupación ante el aumento de casos y por eso se ha llegado al acuerdo entre todos para acordar medidas tan pronto como haga falta y con la "contundencia que haga falta"

Incidencia: 200

Y es que, este miércoles, las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 11.078 nuevos casos de Covid-19, 6.196 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que eleva a los 1.773.290 la cifra total de infectados en España. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 201, frente a 198 ayer, con un total de 94.598 positivos en las pasadas dos semanas.

Respecto a los fallecidos, en el informe publicado este miércoles se han añadido 195 nuevos, registrándose un total de 48.596 personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia, 811 personas en la última semana. En este sentido, Illa ha asegurado que el plan de Navidad aprobado hace unas semanas se mantiene, si bien ahora se permite a las comunidades que sean "más estrictas" en las medidas si así lo consideran oportuno.

"En el CISNS hemos mostrado nuestra preocupación por la evolución de la pandemia, porque la tendencia descendente de las tasas de incidencia se ha visto ralentizada y en otras comunidades ha comenzado una tendencia ascendente, por lo que es necesario seguir practicando de una cultura de la prevención", ha dicho la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad ha informado de que hay ocho comunidades autónomas donde el aumento de la incidencia de contagios es más elevado, por lo que es necesario tomar medidas con "prontitud y agilidad". "Hemos conseguido bajar la incidencia de una forma rápida y eficiente y no hay que desperdiciar todo el esfuerzo acumulado que hemos hecho, por lo que hay que tomar decisiones rápidamente y ágilmente y con la contundencia necesaria", ha recalcado Illa.

No al autodiagnóstico

Por otro lado, Sanidad y las comunidades han instado a los profesionales sanitarios a no prescribir los test rápidos de autodiagnóstico que se venden en farmacias porque "pueden llevar a engaño" a quienes crean que con estas pruebas "puede pasar las navidades más tranquilamente".

Lo han hecho la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles, que ha dado luz verde al posicionamiento de la ponencia de vacunas que concluye que estos test no deben ser utilizados para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.

"Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios la no prescripción porque pueden llevar a engaño", ya que "son de difícil interpretación" y no están contemplados en la agenda de testeo de la estrategia de detección precoz, ha subrayado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ponencia señala que estos test rápidos de anticuerpos que ya se venden en farmacias tienen un rendimiento menor que las técnicas que se realizan en los laboratorios con sangre obtenida por venopunción.

"Con esto no se juega, esto no es motivo de autodiagnóstico: cuando uno tiene síntomas o contacto estrecho, tiene que desplazarse a la Sanidad pública" ha añadido antes de insistir en esta advertencia: "Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilo, se engaña".