Otegi desmarca a Bildu del diputado que se solidarizó con una víctima de ETA: "Fue un gesto personal"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha justificado este miércoles que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se debe a que existe un Gobierno de coalición y uno de sus miembros, Unidas Podemos, "en teoría acepta que Euskal Herria es una nación que tiene derecho a decidir".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Otegi ha separado deliberadamente la opinión de Bildu como formación del mensaje de solidaridad que mostró su compañero de filas, Jon Iñarritu, en el Congreso de los Diputados, con el diputado de Vox Antonio Salvá, cuyo hijo fue asesinado por ETA. "Ese terrible asesinato es una injusticia que nunca tenía que haber sucedido", aseguró en el Parlamento días antes de que las cuentas públicas vieran el primer visto bueno en la Cámara Baja.

Otegi ha remarcado que "fue una decisión que tomó personalmente". Además, subrayó que "en términos humanos" que en EH Bildu el "sentimiento de empatía" es compartido y esa "solidaridad" la comparten con "las víctimas de cualquier tipo de violencia. No hay nadie en Bildu que no pueda estar de acuerdo con esas declaraciones. Otra cosa es qué adjetivos se usen para ello. Por eso, él lo hizo en términos personales".

El líder de la izquierda abertxale quiso también marcar la diferencia entre esta "decisión personal" de Iñarritu con la presencia de la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, en el homenaje al socialista asesinado hace veinte años por ETA, Ernest Lluch. "Ella fue porque nosotros así lo decidimos", subrayó.

Otegi quiso dejar claro también que su apoyo a los Presupuestos no es sinónimo de que el apoyo se mantenga inquebrantable hasta el final de la legislatura. De hecho, aseguró que si el Gobierno "no da solución al problema nacional en términos democráticos, no habrá gobierno en el Estado español que haga frente a este problema. En el camino a la república vasca, esto es lo que toca en estos momentos".

Derecho a decidir

Tras esta afirmación, el líder de Bildu reconoció que no cree que vaya a haber "un gobierno en España que acepte el derecho a decidir", aunque ha considerado que a medio plazo "se va a abrir ese debate".

Otegi habló preocupado sobre la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Si cae este Gobierno, la alternativa no es una derecha tradicional formal. Ahora es la extrema derecha. Y eso también sucede por primera vez en 40 años. Poca broma con eso. La alternativa sería que Santiago Abascal fuera ministro de Interior y Ortega Smith ministro de Defensa, con todo lo que eso significa", zanjó.