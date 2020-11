La abogada que derrotó a Echenique: “La Fiscalía le amparaba pero llamó violador a un inocente”

35 años después de que Pilar Baeza , candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, y su novio fueran condenados a 30 años de cárcel por un delito de homicidio premeditado y por tenencia ilícita de armas, los familiares de la víctima tuvieron que seguir soportando el doloroso recuerdo de la pérdida.

Días después de la exclusiva revelada por EL ESPAÑOL, los hermanos de Manuel López Rodríguez escucharon cómo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendía a la cómplice del crimen y vilipendiaba al asesinado: "Hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años", dijo. "Se refieren a una mujer que fue violada" prosiguió. "Es una posición que suscribimos de principio a fin", remachó.

Comenzaba de nuevo un calvario que llevó a la familia a presentar una demanda contra Echenique y contra Juanma del Olmo, director de Estrategia del vicepresidente Pablo Iglesias. Ahora, ambos dirigentes han sido condenados a pagar una multa de 80.000 euros de manera solidaria.

La condena viene motivada porque la jueza entiende que ambos cometieron una intromisión ilegítima en el honor del fallecido, al que atribuyeron un delito sobre el que el Tribunal Supremo no había encontrado indicio alguno.

"La familia lo ha pasado muy mal. Ha sido un calvario para ellos". Dice Bárbara Royo, la abogada penalista contratada por uno de los hermanos de Manuel López, tiroteado hace 36 años y cuyo cadáver fue arrojado a un pozo, que no ha resultado sencillo llevar el caso.

"La Fiscalía se puso del lado de Echenique, diciendo que era libertad de expresión decir que aquel hombre era un violador. Eso fue un varapalo para la familia. Le amparaban, pero llamó violador a un inocente", remarca.

Tenían la grabación de lo que había asegurado el portavoz parlamentario en una conferencia de prensa. Aportaron los reportajes y las entrevistas a familiares realizadas por este periódico. Recopilaron también entre las pruebas documentales todos los archivos que demostraban la repercusión que habían tenido en innumerables medios de comunicación y redes sociales las palabras de Echenique. Y el daño al honor que se le estaba causando de ese modo a la familia del asesinado.

Remar contra la Fiscalía

La letrada, del bufete Royo & Becerro & Peñafort, es experta en demandas contra el honor y tuvo desde el inicio del caso que remar contra la palabra de la Fiscalía. No fue esa la posición de la magistrada, titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Leganés (Madrid). Fue ella quien condujo la acusación al entender que sí se estaba cometiendo una vulneración del derecho al honor.

María del Pilar Baeza, la candidata de Podemos a alcaldesa de Ávila. E.E.

Lo hizo pese a que el Ministerio Público abogaba por la desestimación de la demanda, amparando a Baeza. Fiscalía entendía que lo que habían proferido los dos dirigentes "no constituía vulneración del derecho al honor del Sr. Manuel López Rodríguez".

La jueza ha sido tajante en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Asegura que las afirmaciones de Echenique y del Olmo se consideran lesivas para el derecho al honor, y lo remarca con las siguientes palabras: "La afirmación que realiza de que la Sra. Pilar Baeza fue violada, es una afirmación gratuita, no contrastada, recogida solo de la versión ofrecida por la Sra. Baeza, y, sobre todo, absolutamente innecesaria para la idea que el Sr. Echenique estaba exponiendo".

Para no incurrir en ese delito, dice la magistrada, hubiera bastado que en aquella rueda de prensa Echenique mostrase su apoyo a la candidata del mismo modo que había hecho Pablo Fernández, portavoz de la formación en Castilla y León: "Ofreciendo su apoyo a una persona que ya había cumplido su condena y apelando a la reinserción y a la plenitud de sus derechos civiles reconocidos en la Constitución Española".

Pero el portavoz de Unidas Podemos no se quedó ahí. "La afirmación de que había sido violada es absolutamente innecesaria en el mensaje que estaba ofreciendo (apoyo a la candidata) y solo puede tener dos finalidades: o justificar el asesinato por la previa violación o querer lesionar la dignidad y consideración personal de la persona a la que se imputa la violación, atentando así contra su honor".

Sea cual fuere la intención de Echenique al expresarse de aquel modo, "objetivamente es una manifestación que lesiona la dignidad de la persona a la que se dirige –pues no hay mayor afrenta al honor de la persona que la de imputarle la comisión de un delito-". Y aquel delito nunca fue demostrado por la Justicia.

Acusaciones contra EL ESPAÑOL

La exclusiva, desvelada por EL ESPAÑOL en marzo del año pasado, revolucionó durante semanas la campaña electoral y el aparato de la formación morada cargó contra este periódico, acusándolo de vulnerar "derechos fundamentales". Echenique, en concreto, calificó este diario como "un panfleto".

La sentencia se puede recurrir y es previsible que todo acabe dirimiéndose en el Tribunal Supremo. En todo caso, la sentencia condena a Echenique, además de la cuantiosa multa, a leer en rueda de prensa el "encabezamiento y el fallo" de la sentencia, con el mismo formato que caracterizó las declaraciones objeto de la condena. Del Olmo, por su parte, tendrá que borrar el tuit original y poner otro para hacerse eco de la resolución judicial. La permanencia en Twitter de este nuevo mensaje que incluya el fallo condenatorio, debido a la repercusión que tuvo aquél otro, no podrá ser inferior a tres meses.

Pilar Baeza, excandidata de los morados a la alcaldía de Ávila, fue condenada en 1985 como cómplice del asesinato de Manuel López Rodríguez, un joven de 24 años de la localidad madrileña de Leganés. EL ESPAÑOL entrevistó a uno de los hermanos de la víctima, que aseguró: "Yo no digo que mi hermano y ella no tuvieran relaciones sexuales; ahora, si fue violación o no, no lo podemos saber porque nadie estuvo allí".

Por aquel entonces, Pilar Baeza vivía en Leganés y ayudaba a sus padres con el negocio familiar, una armería. Contó a su entonces novio que había sido violada por Manuel López, al que acabaron llevando a un descampado. Lo mataron a tiros y el cuerpo fue encontrado en un pozo. Baeza fue condenada por facilitar el arma.