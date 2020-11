Vox intenta ridiculizar al PP con su alternativa a la alarma: "Nos proponen una tontería"

Vox ha intentado ridiculizar al Partido Popular en el debate parlamentario que los conservadores han impulsado en el Congreso para reformar la ley ordinaria y poder confinar sin que sea necesario acudir al estado de alarma.

El "auténtico plan b jurídico" al estado de alarma que ha defendido la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarrra, ha sido contestado con burla por el partido de Santiago Abascal. El diputado José María Sánchez fundamentó su voto en contra con que "lo que nos proponen es una tontería".

Arrancó su intervención el parlamentario del partido de Abascal con una declaración de intenciones: "Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana". Y, a continuación, le reconoció que "no he entendido nada" de "su discurso. No sé quién se lo ha escrito". El parlamentario tildó de "disparate" la propuesta del Partido Popular y pidió a todos "volver a la universidad. Doña Cuca desde luego".

Las descalificaciones de Vox hacia el PP fueron agrandándose conforme el debate avanzaba: "Ustedes no saben de lo que hablan, han perdido el juicio", continuó Sánchez.

"La descentralización en materia de salud pública ha dado lugar a esta crisis sin precedentes y ustedes, en vez de corregir este disparate, vienen a decirnos que hay que dar más competencias a las comunidades reformando una ley cuya reforma no dice nada". Antes de finalizar, Sánchez anunció el voto en contra de su partido alegando que "su intervención sobra y su proposición también. Me parece engañosa".

"Falta de rigor"

No le tembló el pulso a Gamarra a la hora de defenderse: "En toda su exposición ha habido prepotencia, machismo y falta de rigor jurídico". La portavoz parlamentaria del Partido Popular aseguró que el discurso que le escupió desde la tribuna su rival "solo ha servido para desacreditarse a usted y tapar su falta de mesura, de sentido común y de rigor jurídico, si es que tiene alguno".

La portavoz del PP preguntó a continuación a Vox que, si vota en contra de la propuesta del PP, "¿qué proponen ustedes? ¿Nada?". Y arranncó el aplauso de la bancada popular. "Ustedes se mueven entre la anarquía y el situarse fuera de todo". Y les acusó de unirse al Gobierno para dirigir al país hacia el caos. "Este partido tiene una labor que llevar a cabo: impulsar iniciativas que doten instrumentos a aquellos que hoy están al frente de la pandemia en las autonomías".