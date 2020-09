Illa contesta a Trump: "No está en posición de dar lecciones y menos él. Me voy a quedar aquí"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene el optimismo pero también la "prudencia" al referirse a la vacuna frente al coronavirus, cuestión marcada esta semana por la paralización de la fase III de la que prepara AstraZeneca para revisar el efecto adverso en un paciente.

Illa se pronuncia en los mismos términos, de optimismo y prudencia, al hablar de la situación del virus en España, incluida la Comunidad de Madrid. Entrevistado en 'La Hora de La 1' (TVE) y preguntado por si cree que las medidas que está adoptando Isabel Díaz Ayuso son "suficientes", ha respondido: "Creo que sí, creo que son las correctas".

La entrevista ha tenido lugar pocas horas después de unas llamativas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre España, afirmando que ha hablado con "líderes" de nuestro país y que "lo están pasando mal" por la incidencia del Covid-19. "Les está impactando mucho la pandemia", ha insistido Trump.

Salvador Illa, sobre las palabras de Trump en las que habla de los malos datos de España: "Me parece que nadie está en posición de dar lecciones y, con todo el respeto, menos su actual presidente ."#LaHoraSalvadorIlla ▶ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/m09BAOcdDh — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 11, 2020

Preguntado por esto, Illa no ha escondido su malestar, breve pero tajante: "Me parece que nadie está en posición de dar lecciones y, con todo el respeto a la nación americana, menos su actual presidente. Y me voy a quedar aquí".

Vacuna en diciembre

De vuelta a la vacuna, ha rebajado la expectativa sobre un inicio de la vacunación en diciembre y ha dado por buena la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que baraja que no se lleve a cabo masivamente hasta 2022. "Si las cosas funcionan bien en diciembre tendremos estas dosis. Si no funciona bien, no", ha declarado.

Ha concretado Illa que "la estrategia es optar a tener como mínimo un porfolio de siete vacunas porque nadie puede garantizar que una en concreto vaya a funcionar". No obstante, y como quedó patente en el Simposio Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL por parte de voces autorizadas, el episodio de AstraZeneca no se puede calificar de contratiempo sino como algo normal. Así lo entiende también el ministro.

¿Son suficientes las medidas de Ayuso para la Comunidad de Madrid?



Salvador Illa: "Creo que sí.Creo que las medidas que se han tomado en Madrid son las correctas ".#LaHoraSalvadorIlla ▶ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/NDytEoA3Zx — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 11, 2020

Sobre quienes cuestionan al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y su continuidad en el puesto, Illa ha subrayado que "su credibilidad está fuera de duda" y ha pedido a la ciudadanía crítica que "haga el esfuerzo de ponerse en su lugar, que es tener que protagonizar ruedas de prensa durante más de 100 días".

Por último, ha negado un colapso en la realización de pruebas PCR y ha destacado "un esfuerzo muy importante" para que todos los que requieran de una sean sometidos a ella y tengan sus resultados en el menor tiempo posible.