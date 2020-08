Más de 5.000 nuevos contagios en diez comunidades autónomas en las últimas 24 horas

Los contagios se disparan en España en el último fin de semana de agosto y a pocos días de que comiencen las clases en todo el territorio. Este sábado, Cataluña y País Vasco han registrado su peor cifra desde marzo, con 1.547 y 866 casos respectivamente. En total, entre las 12 comunidades que han ofrecido sus datos en las últimas 24 horas, los casos suman más de 5.000.

Además de Cataluña y País Vasco, las otras comunidades que han aportado sus datos al cierre de esta edición son Cantabria (87), Galicia (155), Valencia (612), Navarra (161), Castilla y León (513), Andalucía (860), Murcia (344), Canarias (297), Extremadura (122) y La Rioja (49). El cómputo de todas ellas arroja una cifra total de 5.613 casos diagnosticados en las últimas 24 horas.

Estas cifras tan elevadas se registran en medio de la incertidumbre sobre cómo evolucionará la pandemia en septiembre, cuando se retomen la actividad escolar y laboral tras la pausa estival. Y los datos no son halagüeños, a pesar de que el contexto es muy diferente al de marzo ya que el número de pruebas que se hacen diariamente dista mucho del de entonces.

En concreto, Cataluña ha registrado 1.547 casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas, 197 más que el día anterior, y 10 fallecidos, según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La misma situación vive el País Vasco, que ha registrado este sábado 866 contagios.

Hasta el pasado jueves España había registrado 2.463 brotes con alrededor de 25.700 casos en todas las comunidades, en su mayoría relacionados con el ocio y los encuentros familiares.

No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, hizo ese día un llamamiento a la calma al asegurar que la situación en los hospitales está "tranquila" y lejana de la que sufrieron en marzo, cuando llegaron a aguantar una presión asistencial del 55% y hubo que ampliar las UCI "hasta por 4 y 5 veces".

"Entendemos que la presión ahora sobre los hospitales no es para nada importante, lo que no quita que alguno en concreto no pueda tener una presión mayor", añadió.

Récord en Andalucía

A la espera de conocer los datos de Madrid o Aragón, la situación se repite por todo el territorio. Por número de contagios, a Cataluña y País Vasco le sigue Andalucía, con 860 casos en las últimas 24 horas. Este viernes la comunidad superaba los 900 contagios, alcanzando también su cifra más alta desde marzo.

Ante esta situación, la Junta ha solicitado al Gobierno central 360 rastreadores militares, tras la oferta que el presidente, Pedro Sánchez, hizo a las comunidades autónomas el pasado martes en la lucha contra el coronavirus.

La Comunidad Valenciana se sitúa por detrás con 612 contagios confirmados por prueba PCR y once brotes nuevos desde la última actualización del viernes, aunque no se han producido nuevos fallecimientos.

Los 612 casos sitúan la cifra total de positivos en 23.337 personas desde el inicio de la crisis sanitaria. Por provincias, se han confirmado 53 casos en Castellón (2.630 en total); 163 en la provincia de Alicante (7.250 en total) y 348 en la provincia de Valencia (13.408 en total). Además, hay 48 casos sin asignar, con lo que el acumulado de casos sin asignar asciende a 49.

También Castilla y León contabiliza un total de 34.801 positivos por coronavirus, 513 más que en los datos de este viernes, de ellos 114 en las últimas veinticuatro horas, según datos ofrecidos este sábado por la Consejería de Sanidad.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 190 -seis más- y el número total de casos de la Covid-19 a ellos vinculados es de 1.005, seis más.

Más de 300 positivos en Murcia

Más casos también en la Región de Murcia, que desde el comienzo de la crisis acumula 8.005, de los que 6.299 han sido acreditados mediante PCR (344 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este viernes a las 23.59 horas. Además, ha fallecido una mujer de 86 años.

De los 344 nuevos positivos, 94 corresponden al municipio de Murcia, 42 a Lorca, 27 a Cartagena, 22 a Molina de Segura, 13 a Alcantarilla, 13 a Mula, 13 a Totana, 12 a Jumilla, 10 a Caravaca de la Cruz, 10 a San Javier, 9 a Águilas, 9 a Fuente Álamo, 7 a San Pedro del Pinatar, 7 Las Torres de Cotillas, 6 a Cehegín, 6 a Lorquí, 6 La Unión, y 5 a Santomera. El resto están repartidos entre diversas localidades.

Cerca de los 300 se queda Canarias; en concreto, la región ha registrado en las últimas 24 horas 297 nuevos positivos, lo que supone un nuevo récord de contagios diarios, situándose la cifra de casos acumulados desde el inicio de la pandemia en 6.442.

Además, durante la última jornada en Canarias se ha producido un nuevo fallecimiento que sitúa en 173 el número de personas que han perdido la vida en las islas con coronavirus. Según se desprende de los datos que la Consejería regional de Sanidad publica diariamente pasadas las 14.00 horas, los casos activos este sábado son 3.662 y los pacientes recuperados se sitúan en 2.607 (+9).

De los 3.662 pacientes actuales, 3.487 están en aislamiento domiciliario, 148 ingresados en planta hospitalaria y 27 en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Recórd en Extremadura

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado este sábado 122 casos positivos confirmados por PCR, lo que supone un nuevo récord de contagios diarios desde el fin del estado de alarma. De ellos, 93 tienen trazabilidad conocida y el resto está en estudio.

En las últimas 24 horas la Dirección General de Salud Pública ha detectado 310 casos sospechosos y ha descartado 241, mientras que los hospitales extremeños atienden a 39 personas ingresadas, siete de ellas en UCI. El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia se mantiene en 526 personas y 5.001 pacientes que han recibido el alta.

Asimismo, se han notificado al Ministerio de Sanidad dos nuevos brotes, ubicados en Cáceres, con tres positivos y 14 contactos, y en Hernán Pérez, también con tres contagiados y 46 contactos.

161 en Navarra y 155 en Galicia

Por su parte, Navarra registró el viernes 161 nuevos casos positivos. Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 44% de los contagios, se mantiene alta la incidencia en el área de Tudela con un 28% de los casos y en el área de Estella (un 13%), una zona que también ha registrado un incremento. Por edades, el tramo de 15 a 29 años es el mayoritario (27% de los casos). No se registró ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunidad foral y hubo 9 nuevas hospitalizaciones (2 en UCI).

Y en Galicia, el fallecimiento de otras dos personas ha elevado a 638 las víctimas mortales registradas. Asimismo, según ha informado la Consellería de Sanidade, suben en 155 los casos activos computados en la Comunidad, hasta situarse en 3.294, tras incrementarse en todas las áreas sanitarias.

Esta semana, la Xunta ha decidido aumentar las restricciones en algunas zonas del territorio. Concretamente, la Consellería de Sanidade ha prohibido el consumo en el interior de los bares y limitar las reuniones a cinco personas no convivientes en el municipio de Arteixo (A Coruña) y en el barrio de A Milagrosa de Lugo.

Aunque en mucha menor medida, también La Rioja y Cantabria suman nuevos casos, 49 y 87 respectivamente.