El caótico mapa del cierre de los prostíbulos, comunidad a comunidad: ¿por qué siguen abiertos?

Se hace notoriamente difícil guardar una distancia interpersonal de seguridad de al menos dos metros y utilizar una mascarilla mientras se está manteniendo relaciones sexuales. Los motivos son evidentes. Sin embargo, mientras se ve que las discotecas, las salas de baile y los bares de copas tienen que echar ahora el cierre, muchos de los prostíbulos del país siguen abiertos. Y, para rizar el rizo de la paradoja, a ello hay que añadir la dificultad de rastrear los contactos en caso de rebrote: alguien que ha estado en un bar no tendrá problema en admitirlo, para alguien que ha estado en un prostíbulo la historia es bien distinta.

Si los prostíbulos pueden permanecer abiertos mientras que otros negocios tienen que cerrar sus puertas es gracias a una suerte de trampa legal, ya que no hay una licencia de puticlub. Muchos de estos locales se catalogan a sí mismos como hoteles y hostales y, ahí, la única normativa que tienen que seguir es reducir al 50% su aforo. En España se estima que hay 1.600 prostíbulos camuflados bajo esta etiqueta. Así, se están viendo casos de rebrotes como los sufridos en el club Las Palmeras -en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)-, como en el Sala Pipo’s -en Cox (Alicante)- y el del Macumba -en La Rioja-.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, pidió el pasado viernes a los distintos gobiernos autonómicos, a través de una carta, que cierren los prostíbulos. La número dos de Unidas Podemos expresaba en la misiva su “honda preocupación por los brotes conocidos en prostíbulos y locales de alterne” y abogaba por su clausura. Pero no es tan fácil.

Una prostituta en un local cercano a la carretera A-4. Marcos Moreno

Cada Comunidad Autónoma ha decidido abordar la cuestión, según la distinta interpretación de sus servicios jurídicos, dando lugar a un puzzle legislativo con 17 piezas distintas. Cataluña, Castilla-La Mancha y la Región Murcia y País Vasco, por ejemplo, ya han cerrado o lo harán próximamente. Pero en Castilla y León, como en muchas otras, no creen disponer de las herramientas jurídicas necesarias y permanecerán abiertos.

Y es que el caos sobre qué hacer con los locales de alterne sigue candente. Hasta siete comunidades han solicitado a sus servicios jurídicos asesoría para ver cómo pueden cerrar estos negocios. En todo caso, la falta de una regulación unificada o de un marco del Gobierno central sobre cómo la autonomías deben acometer el cierre de los burdeles españoles por el riesgo sanitario que suponen, ha provocado, nuevamente, un mapa en que cada comunidad actúa de una manera diferente a las demás.

EL ESPAÑOL, tras poner el foco en esta problemática y detallar en varios reportajes la situación de los rebrotes en los prostíbulos, recompone el mapa actual sobre qué está haciendo cada autonomía en torno a la cuestión.

Los que sí cerrarán

Cataluña. La comunidad de Cataluña fue una de las autonomías que accedió a la recomendación de la ministra Montero. El mismo día que la portadora de la cartera de Igualdad envió la misiva, la consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergès, anunció la modificación de la resolución relativa al ocio nocturno, por la cual se prorroga sine die el cierre del ocio nocturno de esta autonomía. Aparte de discotecas, karaokes y bares de música, ahora también permanecen cerrados los “locales anexos como los prostíbulos”.“Era una incoherencia cerrar el ocio nocturno y mantener abiertos otros locales en los que se realizan actividades de este tipo”, ha señalado la dirigente.

El prostíbulo Sala Pipo's, protagonista de un rebrote. E.E.

Castilla-La Mancha. En la misma línea se ha posicionado Castilla-La Mancha. El mismo día de la solicitud de Irene Montero, el Gobierno autonómico ordenó el cierre inmediato de todos los burdeles. De hecho, el caso de esta autonomía es llamativo ya que, según datos del Instituto de la Mujer, el 80% de los prostíbulos de España se encuentran en esta comunidad. “Deberán permanecer cerrados al público los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen”, dice el artículo 3 del decreto promulgado este sábado por el presidente Emiliano García-Page. El decreto, que también regula cómo serán las fiestas patronales de la región, ya se encuentra en vigor.

País Vasco. Para el lehendakari en funciones, Íñigo Urkullu, el llamamiento de la ministra Igualdad no va dirigido al País Vasco. El motivo: según el dirigente del PNV, la orden que publicó el 19 de julio el Departamento de Salud de su Ejecutivo ya prevé el cierre de los prostíbulos. En la orden se obliga “al cierre de los locales del Grupo III”, entre los que se encontrarían “los establecimientos de actividades eróticas y bares especiales, entre los que pueden encontrarse los bares de alterne”.

Región de Murcia. Aunque de momento no está vigente, la Consejería de Salud de la Región de Murcia, anunció este fin de semana que se cerrarán todos los prostíbulos de la comunidad. “Los locales de ocio nocturno permanecen cerrados en la Región. Cualquier tipo de local que realice actividad similar con otra licencia, se estudiará desde el punto de vista jurídico su cierre, y se informará”, explicaba el sábado el Gobierno autonómico refiriéndose a los burdeles que, aunque tengan licencia de hotel, ejercen actividades de ocio nocturno.

¿Quién se lo piensa?

Galicia. La comunidad gallega es una de las que aún no ha decretado el cierre pero sí que lo está estudiando. Hasta el momento sí que han cerrado aquellos que tienen licencia de pub, café concierto o cafetería especial. Lo hicieron por la normativa que regula el ocio nocturno. Sin embargo, aquellos que tienen otros permisos siguen abiertos en la actualidad. Muchos miran a lo que pueda ordenar la Xunta en los próximos días.

Asturias. Según han reconocido desde la Consejería de Salud del Principado de Asturias, están buscando una fórmula jurídica que les permita cerrar los prostíbulos. De momento, hasta que la encuentren, si es que en algún momento llegan a encontrarla, seguirán abiertos. Aunque elevadas por tratarse de una cuestión sanitaria, las cifras de contagiados en Asturias son relativamente bajas en comparación con otras autonomías. Este verano se han notificado 556 contagios.

Navarra. El Ejecutivo de la comunidad foral de Navarra es “claramente abolicionista”, según dijo el vicepresidente, Javier Ramírez, el pasado viernes. Sin embargo, la ley. El Gobierno está estudiando el encaje legal para cerrar los clubes de alterne y, mientras, la Policía Foral va a intensificar las actuaciones dirigidas a controlar el consumo de prostitución. Además, van a poner atención no sólo a los locales sino también a los pisos particulares donde se ejerza.

El Chaparral, un club de alterne sevillano junto a la A-4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: Marcos Moreno

Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dijo el viernes que la Comunidad de Madrid está valorando tomar medidas. Aunque no ha especificado cuáles en concreto, se entiende que, al igual que el resto de comunidades, está buscando el encaje normativo que permita el cierre. Sin embargo, lanzó un recado al Gobierno central: es el que “tiene capacidad normativa para poder tomar este tipo de decisiones”.

Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido buscar un cambio legislativo para acabar con la prostitución. Pero no sólo durante la pandemia, sino para siempre. Para él, como para muchos, se trata de una situación de “esclavismo”. Mientras tanto, su Ejecutivo ha cerrado los lugares calificados de ocio nocturno pero hay otros prostíbulos que siguen abiertos. Estos, según dice, están siendo especialmente vigilados por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Islas Baleares. En una entrevista en el portal ConSalud, la consejera de Salud y Consumo de Baleares, Patricia Gómez, ha dicho que están trabajando en ello. “Vamos a emitir esta semana una nueva resolución, recabando lo que nos solicitó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación con la prostitución y ver si es necesario adoptar algunas otras medidas restrictivas”, ha asegurado. De ahí se extrae que en Baleares se va a buscar la forma de cerrar los prostíbulos.

Andalucía. La Junta de Andalucía ha anunciado este lunes que están estudiando cerrar los locales de alterne la semana que viene. A diferencia de otras comunidades que reconocen que lo están estudiando, la andaluza pone fecha a ello. De todas formas, nada es oficial aún ya que deben encontrar el adecuado encaje normativo.

¿Quién no cierra?

Aragón. En la otra cara de la moneda, en aquella que dice que no cerrarán los prostíbulos, se encuentra Aragón. El Gobierno regional ya ha explicado que no se trata de una cuestión de gustos, sino jurídica. Desde el Ejecutivo aclaran que no pueden cerrar los locales de alterne porque no existe una licencia específica que los ampare y aquí operan como si fueran un negocio hostelero más. Sin embargo, las autoridades han explicado que se intensificará la vigilancia policial de estos locales y se pondrán en marcha medidas de alojamiento para las prostitutas que lo soliciten. En ese sentido, durante la fase de confinamiento, el Gobierno regional dio protección a un total de 21 mujeres.

Castilla y León. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, rostro notorio de su partido, Ciudadanos, ha explicado que no pueden cerrar los prostíbulos en la comunidad. “Entre las licencias de establecimientos abiertos al público no existe la categoría ‘prostíbulos’ por tanto es difícil sacar una orden en el Bocyl cerrándolos”, ha explicado en Twitter. La Consejería de Presidencia de la Junta ha explicado, de todas formas, que son conscientes de la necesidad de controlar los locales. Así, las autoridades cercarán la vigilancia, igual que Aragón, y procederán a multar a aquellos que no cumplan las medidas. Muchas formaciones políticas, entre las que se encuentra Izquierda Unida, han pedido que se intente ir más allá en el cierre de prostíbulos.

Celebramos que Catalunya y Castilla la Mancha se sumen al cierre de prostíbulos, un primer paso imprescindible para luchar contra la explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista. Animamos a otras comunidades a dar este paso. — Irene Montero (@IreneMontero) August 21, 2020

Extremadura. En la provincia de Badajoz hay 129 clubes de alterne y 101 en la de Cáceres. Aún con todo, la Junta de Extremadura no se ha planteado, por ahora, decretar el cierre de los clubes. El motivo, el mismo que en el resto de autonomías, las trampas normativas hacen difícil regular este tipo de negocios. Se estima que en Extremadura hay alrededor de 2.000 mujeres que ejercen la prosititución.

Las que callan... por ahora

Cantabria. Hay otras comunidades que, sin embargo, no se sabe qué decisión van a tomar, por qué lado se decantarán en cuanto al cierre. Cantabria es una de ellas. Hasta el momento en el que se escribe este reportaje, el Gobierno cántabro aún no se ha pronunciado sobre qué dirección tomarán. Así, asociaciones como la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual han pedido el cierre inmediato siguiendo las indicaciones de Irene Montero. Durante el estado de alarmaCantabria ya propuso que el Pacto de Reconstrucción de España tras la crisis sanitaria incluya medidas adicionales de lucha contra la trata y la explotación sexual.



Islas Canarias. En las Islas Canarias parece que el debate ni siquiera se ha puesto encima de la mesa. El Gobierno regional aún no se ha pronunciado respecto a la petición de la ministra Montero y en la prensa local no se recoge la presión de ninguna asociación ni partido abogando por el cierre. Sin embargo, esto no significa que el problema no esté ahí. A finales del pasado mes de abril, Cáritas en Canarias anunciaba que 245 mujeres prostitutas han tenido que pedir auxilio a entidades para paliar la situación económica en la que se encontraban a causa del confinamiento.



La Rioja. La comunidad autónoma de La Rioja es la última de esta lista que tampoco se ha pronunciado respecto a lo que piensa hacer con los prostíbulos. Todo ello a pesar de que uno de los brotes más grandes en estos clubes ha ocurrido en su territorio. Fue a principios del mes de abril, en la localidad Rincón de Soto. Cerca de 14 personas -no se llegó a conocer el número exacto- dieron positivo por coronavirus en el Pub Macumba.