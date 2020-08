Fernando Simón enciende la alarma: "Las cosas no van bien. Está fuera de control en algunos puntos" "

Fernando Simón ha dado la voz de alarma este jueves en el que se han registrado 3.349 nuevos casos. Apelando a la responsabilidad individual para que se consiga contener los contagios, Simón ha querido pasar un mensaje de preocupación a la población.

"La situación es preocupante. Si el número total de casos es mucho, la hospitalización también se aumentará. La situación es preocupante que nadie se engañe. Si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba terminaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos muertos. Hay que parar esto", destacó.

Preguntado sobre si considera que la pandemia está fuera de control en España, al tener un 7% de contagios, Simón ha dicho que no es fácil determinar esa situación con una sola cifra. "No diría que la pandemia está fuera de control en toda España. En algunos puntos sí", destacó.

Fernando Simón ha querido llamar a la acción a las personas que pueden influir en la población para que promuevan "maneras de divertirse que no impliquen riesgos".

"Sabéis que no me manejo mucho en las redes sociales pero sé lo que es un influencer", ha dicho entre risas. "Creo que hay muchos en España que pueden ayudar a controlar la epidemia. Hay mucha gente con una población que le sigue y ve sus fotos y que pueden ayudar a que las medidas se implementen, que se adopten formas de ocio en las que no se pone en riesgo a nadie. No podemos dejar que sigan yendo las cifras hacia arriba", ha dicho ya con el semblante serio.

"No podemos dejar que los que no entienden el vírus tengan más influencia y más peso", ha pedido. De nuevo, Simón ha hecho hincapié en que "hay maneras de pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie".

