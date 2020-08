Crece el clamor para que el Gobierno lidere a las autonomías en la lucha contra la escalada de Covid

C. F.

El Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020 la declaración del estado de alarma en todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. Y tras seis prórrogas de 15 días de duración cada una, la medida llegó a su fin a las 00.00 horas del 21 de junio. A partir de entonces, se acabó con el mando único y las Comunidades Autónomas fueron las encargadas de hacer frente a la pandemia (cumpliendo con los requisitos de desescalada establecidos por el Ministerio de Sanidad). Se iniciaba entonces la "desescalada".

Y con la desescalada llegó la "nueva normalidad", pero la "nueva normalidad" no ha traído consigo la felicidad que muchos esperaban. La gestión de los gobiernos regionales (en general) no ha sido mejor que la que llevó a cabo el Gobierno. La prueba está en que, de acuerdo con los datos de Sanidad del pasado viernes, España roza los 600 rebrotes. Y la tasa de casos positivos es tan elevada que, tal y como informaba ayer este periódico, los países del espacio Schengen recomiendan no viajar a España.

La situación es manifiestamente mejorable. Prueba de ello es que decenas de sociedades médico-científicas han apoyado la petición de 20 reputados investigadores españoles de realizar una evaluación independiente de la gestión del Gobierno y CCAA de la pandemia del coronavirus, que el pasado viernes marcó un nuevo máximo con 1.895 nuevos contagios (según las últimas cifras aportadas por Sanidad).

Ante este panorama, los ánimos entre la población española no son los mejores y ya son varias las personas que a través de las redes sociales reclaman una nueva intervención del Gobierno o que incluso directamente demandan que la Sanidad no sea una competencia de las CCAA sino una competencia estatal.

En los últimos días, los usuarios de Twitter se han posicionado de este modo ante lo que consideran una falta de control para detener la pandemia.

Que cada comunidad gestione su propio sistema sanitario es, a ojos de los críticos, una de las principales razones que explican el descontrol que está habiendo en las últimas semanas con los rebrotes.

Pero no es únicamente por la incompetencia del Gobierno y sus responsables, también por tener 17 taifas que cada una hace lo que quiere, el Estado debe recuperar la competencia de Sanidad para organizar y dirigir la lucha contra el virus. — Luis Garcia Alvarez (@LuisGarciaAlv15) August 9, 2020

"Tenemos 17 taifas que cada una hace lo que quiere, el Estado debe recuperar la competencia de Sanidad para organizar y dirigir la lucha contra el virus". Este es sólo un ejemplo de lo que se puede leer en la red social estos días.

Algunas personas ven en la caída del estado de alarma un intento del Gobierno central de pasarle la patata caliente de la gestión del coronavirus a las comunidades autónomas y quitarse así un problema de en medio.

La situación de contagios en Aragón es dramática. Cataluña, Navarra y País Vasco, a distancia de la primera, también presentan un índice de contagios muy superior a la media de España.

El gobierno se lava las manos, Fernando Simón ns/nc y el Ministro de Sanidad mudo. pic.twitter.com/s05d9x0gvu — No sé si me explico 🖤🇪🇦 (@JMRoblesElezV) August 9, 2020

Otros usuarios cargan contra el Gobierno por no desempeñar sus competencias allí donde sí las tienen. "Lo que se pide es que el gobierno actúe donde debe actuar como son los aeropuertos", expresaba otra persona.

También recuerdan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que sigue mandando en ciertos aspectos, como en el control de pandemias aunque no exista ya el estado de alarma "El ministerio de Sanidad (y por tanto el gobierno central) sigue teniendo las competencias en materia de prevención de pandemias".

El ministerio de sanidad (y por tanto el gob central) sigue teniendo las competencias en materia de prevención de pandemias, májete. Que yo sepa sigue existiendo y COBRANDO un gobierno central y un congreso para legislar, majete. Ya se q parA vosotros Sànchez es Dios, majete. https://t.co/jFP463a0vS — Gaspar de Castilla (@camposdecas) August 9, 2020

Los usuarios reclaman mano dura con las comunidades que no cumplan con el rastreo de nuevos casos, Ministerio de Sanidad mediante, sobre todo en Andalucía tras las imágenes de la plaza de toros del Puerto de Santa María, en Cádiz

Y si las autoridades andaluzas no hacen nada el gobierno central a través del ministerio de sanidad no puede meterles un buen puro? O aquí cada uno hace lo que le da la gana ? — Miguel Antonio Moll (@AntonioMoll) August 7, 2020

"Por mucho que las competencias estén transferidas, el último culpable de todo es el gobierno central, ya que es el máximo responsable de sanidad y si la CCAA lo hace mal ellos deberían de solucionarlo y más en pandemia", remataba otro.

Por su parte, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, ha indicado que, entre las peticiones que Galicia ha trasladado al Gobierno central para hacer frente a la pandemia de Covid-19 están la de "repensar" el sistema de controles fronterizos para detectar casos importados.

En una entrevista en la Cadena Ser, Fernández-Campa ha dicho que este aspecto se ha planteado en las reuniones semanales con el Ministerio de Sanidad. La "mayor preocupación" del gobierno gallego y en lo que considera que "hay que incidir más" es en el control de las personas que llegan a España procedentes de otros países.

En Galicia, en torno al 65% de los casos son importados, ha recordado, y ha concretado que se incluyen los positivos de personas que salen y luego regresan a la Comunidad y los de personas que residen habitualmente en otros lugares y se trasladan a Galicia.

Fernández-Campa ha apostado también por la coordinación entre las comunidades autónomas en cuanto a la normativa sancionadora por incumplimientos relacionados con las medidas de prevención.