España intenta frenar los focos pero los países Schengen recomiendan no viajar a nuestro país

Las Comunidades Autónomas siguen reportando nuevos casos de coronavirus y tomando medidas adicionales para frenar los brotes -como hacer PCR masivos, evitar reuniones de más 10 personas o prohibir el baño en ríos- pero los nuevos contagios no dejan de surgir por toda España.

En Galicia se ha disparado el número de nuevos positivos, en Cataluña continúan las cifras de más de 1.200 contagiados diarios por la Covid-19. Y Aragón, que no facilitó sus cifras a Sanidad ni el jueves ni el viernes, ha notificado este sábado 620 nuevos casos.

Ante estos datos, es difícil sostener que España es un destino seguro. Pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se esfuerzan por defender las virtudes patrias para atraer al turismo extranjero a pesar de la pandemia: "España es fiable, España es segura, puedes volver a visitarnos. España es un valor seguro, siempre lo ha sido y va a seguir siéndolo", son algunos de sus eslóganes de campaña.

Sin embargo, en lo que afecta al turismo, la realidad es bien distinta. El sector se está resintiendo por culpa de los rebrotes que han surgido en casi todos los rincones del territorio. Y eso está provocando que los países de nuestro entorno no nos vean como destino apetecible. En este río revuelto, Turquía y Grecia nos están ganando la partida, tal y como adelantaba Invertia la semana pasada.

Grecia y Turquía se aprovechan de los vetos a España: se lanzan a recuperar su turismo ‘prestado’

La práctica totalidad de los países Schengen ha emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas de España, muchos incluso han impuesto restricciones para controlar la llegada de viajeros o turistas que procedan de nuestro país.

Por ahora, tan solo cinco países -Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia- no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones españolas por temor a la expansión del coronavirus. Así se desprende del informe más reciente de la Red Centinela creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer seguimiento de las condiciones de viaje impuestas por los diferentes países.

Diariamente, las embajadas españolas informan de las políticas que aplican en cada país y con todas ellas, el Ministerio elabora un documento al que ha tenido acceso Efe. Estas son las recomendaciones y restricciones decretadas por los 22 países Schengen a fecha del viernes 7 de agosto:

Restricciones

Alemania: Recomienda no viajar a: Aragón, Cataluña y Navarra, que considera "zonas de riesgo" y exige cuarentena o presentar un test negativo realizado 48 horas antes de viajar.

Austria: Exige presentación de un test negativo PCR o cuarentena de 10 días para toda España salvo Canarias y Baleares.

Bélgica: No permite viajar a Aragón, Navarra, Barcelona y Lleida. Alerta por incremento de casos y recomienda realizarse un test y una cuarentena a quienes viajen desde Madrid, Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia, Almería, Baleares.

Bulgaria: No hay restricciones para países UE y Schengen

Chipre: Obliga a presentar resultado negativo en una prueba PCR a viajeros que provengan de España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Grecia.

Croacia: Recomienda evitar todos los viajes a Chequia, Andorra, Dinamarca, Noruega, Polonia, Portugal, Estonia y Malta, y aconseja evitar viajes no necesarios a España y el resto de la UE y Schengen.

Dinamarca: Recomienda no viajar y prohíbe la entrada salvo para casos excepcionales a viajeros de España, Andorra, Luxemburgo, Rumanía y Bulgaria

Eslovaquia: Considera a España de "bajo riesgo", aunque hace recomendaciones para Aragón, Cataluña y Navarra.

Eslovenia: Cuarentena obligatoria (salvo excepciones muy tasadas) para viajeros desde Aragón, Navarra, Cataluña y País Vasco. Y no establece restricciones de entrada para quienes provengan de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia y Melilla.

Estonia: Cuarentena obligatoria para viajeros desde España, Austria, Bélgica, Francia, Malta, Mónaco y República Checa.

Finlandia: Recomienda no viajar y obliga a realizar cuarentena a quienes regresen de España, Francia, Austria, Eslovenia, Bélgica, Países Bajos, Andorra.

Francia: No hay restricciones de entrada en Francia "salvo que sea aconsejable por motivos de reciprocidad". No obstante, recomienda no viajar y hacerse una prueba PCR a la vuelta de Cataluña y Aragón.

Irlanda: Todos los países tienen que cumplir cuarentena, salvo los incluidos en una 'green list' en la que no figura España.

Letonia: Cuarentena obligatoria, recomendación de no viajar y suspensión de las conexiones aéreas con España, Luxemburgo, Rumanía, Andorra, Bulgaria, Bélgica, Suecia, Portugal y Malta.

Luxemburgo: No hay restricciones.

Países Bajos: Recomienda realizar sólo viajes imprescindibles y cumplir cuarentena obligatoria al regreso de Barcelona y periferia; Segriá, Figueras y Vilafranca. Se recomienda precaución en el resto de España.

Polonia: No se han establecido restricciones ni recomendaciones especiales, aunque se está estudiando.

Portugal: No hay restricciones para países UE y Schengen

Reino Unido: Recomienda no viajar y obliga a realizar cuarentena de manera generalizada a quienes viajen desde la mayoría de países Schengen, incluido España.

Rumanía: No hay restricciones para viajes a España y resto de UE, tan sólo para Luxemburgo.

Suecia: No hay ni se prevé establecer limitaciones a viajeros procedentes de otros países UE.

Suiza: Obliga a realizar cuarentena a quienes provengan de Luxemburgo, Rumanía y España (excepto Canarias y Baleares).

Focos en España

Ante esta situación, las Comunidades Autónomas hacen esfuerzos por contener los focos que van surgiendo y frenar el virus, pero están surgiendo más casos de los que a estas alturas se habían previsto. A pesar de que desde la OMS aseguran que España no está ante una segunda ola y que no habrá confinamientos masivos.

Una mujer con mascarilla se protege del sol con un abanico en Córdoba. EFE

Madrid ha dado a conocer este sábado un nuevo brote, asociado a dos domicilios de un mismo edificio, con siete casos positivos y 14 contactos.

Cataluña ha registrado en las últimas 24 horas 1.275 nuevos positivos por coronavirus y 3 fallecidos, por lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 105.566, según datos facilitados por el Departamento de Salud.

Para frenar nuevos focos, el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que hará test masivos en Vilafranca del Penedès y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) a partir del próximo lunes, sumándose así a los que esta semana se han realizado en Sabadell, Ripollet y Terrassa.

Canarias ha registrado en las últimas 24 horas la muerte de dos personas con covid-19, poniendo fin así a casi dos meses sin fallecidos, cuya cifra se sitúa ahora en 164. Según el balance de datos diario de la Consejería de Sanidad, Canarias ha registrado hasta el momento un total de 2.850 casos acumulados de Covid-19, lo que supone 47 más que en el viernes.

Segundo día de confinamiento en Aranda de Duero. EFE

El gobierno de Extremadura ha notificado 47 nuevos casos positivos en la región, 24 de ellos en Villarta de los Montes, por lo que la autoridad sanitaria ha decretado el aislamiento social de esta localidad pacense, de poco más de 400 habitantes.

Galicia ha registrado 89 casos más que ayer y suma ya 533; además, ha fallecido una mujer de 91 años en Ourense que presentaba patologías previas, la primera víctima mortal en esta comunidad desde el 10 de junio.

En Euskadi, en cambio, han bajado los nuevos casos de contagios, al pasar de los 428 del jueves a los 390 de ayer. El 68,7 % se han localizado en Vizcaya (268), mientras que en Guipúzcoa ha habido 57 y en Álava 61.

En Andalucía, los brotes activos ascienden a 102, tras registrarse seis nuevos en las últimas horas, mientras los casos de contagiados confirmados por PCR han subido de ayer a hoy en 344.

Frenar el virus

Entre las medidas adicionales que están tomando las comunidades y consistorios, se encuentra la adoptada por el ayuntamiento de Ribarroja (Valencia) de prohibir el baño en el río Turia ante la afluencia masiva de visitantes detectada durante los últimos días.

En Aragón este sábado se ha difundido que la Dirección General de Salud Pública detectó ayer 620 nuevos casos de coronavirus en la región, de los que el 47% eran asintomáticos y de los que 493 corresponden a la provincia de Zaragoza.

En esa comunidad además, dos ancianas de la residencia Casa Familiar de la Inmaculada de Burbáguena (Teruel) han muerto en el hospital, lo que eleva a nueve el número de fallecidos desde que se desató el brote en este centro de mayores.

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira. EFE

La Junta de Castilla y León ha pedido evitar reuniones de más 10 personas en 45 zonas básicas de salud de la comunidad, lo que afecta a varias capitales como Valladolid, Salamanca, Palencia y Soria y a centenares de municipios rurales.

El gobierno murciano ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, tras los 81 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas.

Cantabria ha sumado 50 casos nuevos desde el viernes, dos de ellos en residencias distintas, con lo que ya son tres los centros de mayores con contagios. El número de casos activos en esta región asciende a 300, quince más que el viernes.

Navarra ha registrado un nuevo fallecimiento, el primero desde el 15 de julio, y ha elevado eleva la cifra a 530 acumulados, mientras ha contabilizado 102 nuevos positivos de infección tras realizar 1.567 pruebas PCR.

A pesar del incremento de casos, la directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira, considera, en una entrevista con Efe, que España va a poder evitar el confinamiento masivo porque, aunque reconoce que existe "un segundo momento de crisis", esta decisión tendría que estar justificada por una situación epidemiológica "muy alarmante".