El incremento de casos se desboca pero la OMS coincide con el Gobierno en que no hay segunda ola

España no deja de registrar contagios por coronavirus en todo el territorio, con Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco a la cabeza. Pese al aumento de los positivos, el Gobierno niega que se pueda hablar aún de una segunda ola. Una valoración que ha respaldado este sábado la OMS, que también descarta que España se encuentre en ese escenario.

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira, reconoce que existe "un segundo momento de crisis". Aunque no cree que nuestro país esté atravesando una segunda ola y considera "cuando se ve como está Canarias, como están las Baleares, Asturias, Galicia... hay muchos lugares donde la situación se ha podido controlar", sostiene Neira.

"La consejera de salud del País Vasco decía el otro día que para ella estamos ante una segunda oleada. Yo creo que para ellos es una segunda situación de crisis y de urgencia, y en cuanto a la situación epidemiológica yo creo que como el virus nunca se fue estamos probablemente en esa primera oleada, que nunca desapareció, y el virus, después de levantar las medidas de confinamiento, encontró la oportunidad de transmitirse", añade.

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira. EFE

E insiste en que "estamos delante de una reaparición y de un repunte de casos en algunos lugares específicos, no es de nuevo una transmisión comunitaria sostenida y generalizada".

Recuento de casos

Aunque Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco continúan siendo los territorios más afectados, los positivos aumentan en todo el territorio.

En Galicia, se ha disparado este fin de semana el número de casos activos de Covid-19, hasta situarse en 533, lo que supone un aumento de 89 con respecto a las cifras de este viernes. La Comunidad registra, de este modo, su décimo sexto día consecutivo de subidas.

Por su parte, la Consejería de Salud de Murcia ha hecho este sábado un llamamiento a la responsabilidad, especialmente de la población más joven, para hacer frente a la pandemia del coronavirus tras los 81 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas por el servicio de epidemiología.

También en Andalucía se han contabilizado este sábado 102 brotes activos de Covid-19 en todas las provincias, con un total de 1.026 casos confirmados -63 más en 24 horas- al sumar seis nuevos brotes.

En Cataluña ya se ha registrado hasta este sábado 105.566 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.275 más que en el recuento del viernes, y Navarra registró este viernes 102 nuevos casos positivos. En el País Vasco siguen activos varios brotes, especialmente en Vizcaya, pero este sábado se han contabilizado 38 casos menos que en la jornada anterior.

Segunda ola

La consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga, sorprendió este jueves en su comparecencia habitual ante los medios afirmando que su comunidad se ha convertido en la primera que ha entrado en la segunda ola de la Covid-19. Horas después, el director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo negaba.

Para Simón, una segunda ola significa "una transmisión comunitaria no controlada". Hasta que no se dé este escenario, ha asegurado el portavoz sanitario, no podemos hablar de segunda ola. "El nivel de transmisión comunitaria es muy bajo", aunque advirtió de que no se debe bajar la guardia porque el virus sigue latente.

Después de que el Gobierno vasco diera la voz de alarma, Simón hacía un llamamiento a la calma: "Prefiero ser un poco prudente. Porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas a las que realmente estamos viviendo".

A las declaraciones de Simón se suman este sábado las de la directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira, quien tampoco considera que se esté viviendo una segunda ola de la pandemia sino "una reaparición y un repunte de casos en algunos lugares específicos", ya que no estamos de nuevo ante "una transmisión comunitaria sostenida y generalizada".

Neira, además, está segura de que España va a poder evitar el confinamiento masivo porque, aunque reconoce que existe "un segundo momento de crisis", esta decisión tendría que estar justificada por una situación epidemiológica "muy alarmante" que, a su juicio, no se estaría dando aún.