¿Qué pasa si el Gobierno o una comunidad autónoma decreta el confinamiento y estoy de vacaciones?

Con más de 150 brotes activos en España, una "preocupación profunda" por parte del Ministerio de Sanidad ante los focos y el aumento exponencial de los contagios de coronavirus, muchos son los que se preguntan qué hacer con las vacaciones de verano.

Tras el aislamiento selectivo en varias zonas de España, como El Segrià (Lérida) o A Mariña (Lugo) y duras restricciones a la movilidad en Barcelona y su área metropolitana, es necesario despejar la duda de qué ocurrirá si el Gobierno o una comunidad autónoma opta por el confinamiento mientras se está de vacaciones.

Así, si está fuera de su lugar habitual de residencia y está en una zona donde se ha decretado en confinamiento perimetral estando de vacaciones, podrá volver a su casa. Cada Gobierno regional establecerá un plazo para que los turistas o no residentes abandonen la zona, como ya se hizo en Lérida y en Galicia.

¿Y si tiene síntomas?

Sin embargo, si usted está en una zona que se va a confinar y tiene síntomas debe acudir a un centro médico. Pero no al de su región de origen si no donde esté de vacaciones. Deberá esperar a que le hagan la prueba pertinente, para ver si está o no contagiado.

De hecho, la OMS recomienda "guardar cuarentena" allí donde puede pillarle el confinamiento, sobre todo si ha estado en contacto con positivos. Otra opción podría ser hacer una cuarentena a la vuelta del viaje, que según la OMS es una "muestra de responsabilidad individual casi obligatoria".

Cada comunidad autónoma debe habilitar espacios acondicionados para acoger y aislar a los casos asintomáticos o que no requieran ingreso y que provengan de fuera de esta zona. Si prefiere quedarse más noches en el alojamiento elegido durante sus vacaciones, el coste corre de su cuenta, siempre y cuando esa comunidad le obligue a quedarse.