Estas son las reglas de la nueva normalidad de Galicia y para las Fases 2 y 3 de la desescalada

Galicia estrena este lunes la nueva normalidad con reglas propias y manteniendo limitaciones de aforo en locales y eventos, mientras que tres de cada cuatro españoles estarán esta semana en la Fase 3 de la desescalada y 12 millones seguirán en la Fase 2, con diferentes restricciones.



El próximo domingo ya no estará en vigor el estado de alarma, acabarán las restricciones a la movilidad entre comunidades y se abrirán las fronteras con los países del espacio Schengen, a excepción de Portugal, que prefiere mantener cerrados sus pasos hasta el 1 de julio.



Mientras tanto, estas son las principales reglas que regirán en los distintos territorios.

Galicia y la regla del 75%



- El aforo máximo de playas, parques y zonas deportivas al aire libre se calculará en base a la ratio de una persona por cada cuatro metros cuadrados.



- En los velatorios podrán participar hasta 60 personas si son al aire libre y 30 si son en espacios cerrados, mientras que en la comitiva fúnebre se permiten hasta 75.



- Máximo de 250 personas en celebraciones de bodas al aire libre y de 150 en interiores, siempre sin superar el 75% del aforo.



- Los locales comerciales no podrán superar el 75% del aforo, y las zonas comunes y recreativas de los centros comerciales, el 50%.



- Se permite hasta el 75% de los puestos en los mercadillos.



- En cines, teatros, auditorios y circos deberá haber butacas preasignadas y no superarse el 75% del aforo. En los recintos para espectáculos o actividades recreativas también estará sentado el público, con un máximo de 300 personas en lugares cerrados y del 1.000 al aire libre.



- Límite del 75% en el aforo de las piscinas.



- En las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil, si son en espacios cerrados no deberá superarse el 50% de la capacidad máxima del recinto, incluyendo a los monitores.



- Las discotecas y establecimientos de ocio nocturno solo podrán abrir las terrazas al aire libre.



- La regla para las terrazas admite el 75% de las mesas permitidas el año pasado, con un máximo de 25 personas "por mesa o agrupación de mesas".



- En los toros se mantienen las reglas de la fase 3: 50 % del aforo con un tope de 800 personas.



- Si la evolución del coronavirus lo permite, el 1 de julio se abriría el interior de las discotecas, locales de juegos infantiles y verbenas.

Fase 3

La mayoría de la población estará esta semana en esta fase y la Comunidad Valenciana ha diseñado una "Fase 3 avanzada", en la que flexibiliza las normas comunes y, como regla casi general, amplía las limitaciones de aforo del 50% al 75%.



Estas son las normas generales para la fase 3:



- Se eliminan las franjas horarias y se permiten grupos de hasta 20 personas.



- Los velatorios pueden realizarse con un máximo de 50 personas al aire libre y de 25 personas en espacios cerrados.



- Se permiten las bodas y la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75% del aforo, hasta un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados. La Comunidad Valenciana elimina el tope de personas en los banquetes nupciales.



- Los comercios pueden abrir con un 50% del aforo.



- Se puede consumir dentro de locales de bares y restaurantes siempre que no se supere el 50% del aforo y también en la barra si se garantizan las distancias de seguridad.



- En las terrazas al aire libre se limita el aforo al 75% de las mesas, con una ocupación máxima de 20 personas. El Gobierno valenciano permitirá el 100 % de las mesas autorizadas.



- Las discotecas pueden abrir con un tercio del aforo, pero con la pista de baile destinada a mesas.



- En los hoteles pueden abrir las zonas comunes siempre que no se supere el 50% del aforo.



- En las bibliotecas se permiten las actividades culturales y de estudio, siempre que no se supere el 50% del aforo, el mismo límite que deben respetar museos y salas de exposiciones.



- Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de espectáculos funcionan con butacas preasignadas y no se supera la mitad del aforo.



- En los espectáculos al aire libre, con la misma limitación de aforo, el público -no más de 800 personas- deberá permanecer sentado, guardando las distancias.



- Los deportistas de ligas no profesionales federadas pueden realizar entrenamientos en grupos de hasta 20 personas.



- Se permiten las actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta 30 personas y el trabajo de los guías turísticos con cita previa y grupos de no más de 20 personas.



- Centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios abren con un aforo del 50% y de un tercio en las atracciones y lugares cerrados.



- Los congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos no pueden superar los 80 asistentes.



- Los establecimientos y locales de juegos y apuestas no podrán superar el 50% del aforo, ni superar las 50 personas.



- En cuanto a las actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil no superarán los 200 participantes al aire libre y 80 en espacios cerrados.



Fase 2

Siguen en esta fase la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lleida, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, que pasarán directamente a la nueva normalidad.



- Las reuniones pueden ser de hasta 15 personas. Se eliminan las franjas horarias para pasear o hacer deporte, aunque se mantienen para personas vulnerables las de 10 a 12 y de 19 a 20 horas.



- Se puede ir a la playa.



- Abren las piscinas y los gimnasios con un límite de un tercio del aforo.



- Se reanudan las visitas a centros de discapacitados, viviendas tuteladas y residencias de mayores, con las condiciones que cada autonomía establezca para ello.



- Las comunidades autónomas pueden determinar la vuelta a las clases para la educación no universitaria. También abren autoescuelas y academias.



- Vuelven a celebrarse bodas, con un límite de 50 invitados en recintos cerrados y de 100 en abiertos.



- Abren los centros comerciales, con límite de afluencia. Se puede ir a bares y restaurantes, con un límite de aforo del 40%.



- Los centros de culto amplían el aforo al 50%.



- Abren cines, teatros y salas de conciertos con limitaciones de público.



- Se amplían a 20 personas los grupos de turismo activo y de naturaleza.



- Se permite la reanudación de la competición de las ligas profesionales, pero sin público.



- Los hoteles reabren las zonas comunes.