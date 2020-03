El Supremo condena las 'trampas' de la Policía para pagar menos al personal cualificado del CSI español

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los agentes de la Policía Científica, el llamado CSI español, y condena a la Policía Nacional por destinar a policías de escala básica que vienen ejerciendo desde hace años como facultativos, pero a los que no les paga lo que por su cargo les corresponde.

En el caso que nos ocupa, a cuya sentencia ha podido acceder EL ESPAÑOL, la agente protagonista es titulada superior en Ciencias (licenciada en Química). Viene prestando sus servicios como auxiliar analista en el Laboratorio de Biología y ADN de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica.

Desde que llegó al Cuerpo, viene desarrollando idénticas funciones a las que ejercen sus compañeros. Por eso reclamó que se le abonasen los mismos complementos que al resto.

La situación que ahora ha resuelto el Supremo es la misma en la que se encuentran muchos agentes en toda España. Hay policías que realizan labores propias de la escala facultativa cuando, en realidad, pertenecen salarialmente a la llamada escala básica. Su cualificación es muy elevada. Su remuneración, sin embargo, resulta inferior.

La Policía Científica está compuesta por un equipo de élite; es personal cualificado por su formación universitaria. Con esa titulación y conocimientos pasan a realizar labores facultativas. Sin embargo, como pertenecen a la escala básica de retribución, se les paga menos que a otros en una situación idéntica a la suya.

Así funciona el 'CSI'

Dentro de la Policía Científica se desarrollan tareas que remiten, a veces, a las reflejadas en las series de televisión. Los agentes de este CSI recaban toda clase de pruebas en el lugar del crimen. Ese es, exactamente, el terreno de juego de los protagonistas de la sentencia del Supremo.

La Policía Científica en plenas labores dentro de la escena del crimen.

En esas tareas, la precisión, la técnica y la sabiduría resultan fundamentales: calibración, verificación, mantenimiento de los equipos, traslado de vestigios...

En concreto, la denunciante que ha ganado su caso en el proceso contra la Policía Nacional trabajaba como auxiliar analista en el Laboratorio de Biología y ADN de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid.

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificara la condena de la Audiencia Provincial, dando siempre la razón a la funcionaria.

A su favor jugaba un hecho irrebatible, empleado por el Supremo para apoyar la tesis del abogado de la denunciante: existe sobrada jurisprudencia sobre la materia.

En los últimos años, un centenar de agentes han denunciado su situación y muchos han ganando. "A la mayoría de ellos los hemos llevado nosotros. Y no hemos perdido un solo caso", dice Antonio Suárez-Valdés, de Suárez-Valdés Abogados. Este bufete lleva años defendiendo a agentes de la Policía, de la Guardia Civil y a militares.

10.000 de diferencia

La diferencia entre unos agentes y otros, los que pertenecen a la escala básica y los de la facultativa, puede llegar a ser de unos 10.000 euros anuales.

La Policía Científica registra el vehículo en el que fue asesinada la viuda del expresidente de la Cam en 2017. Manuel Lorenzo Efe

Como no se convocan nuevas plazas para agentes facultativos, el problema se eterniza, porque cuando se jubilan no hay reemplazo. De ese modo, policías de la escala básica se ven obligados a realizar labores para las que están cualificados pero por las que no reciben la remuneración que les correspondería.

En la Policía son conscientes del problema y siguen tratando de buscarle una solución a este conflicto. Pese a ello, deniega sistemáticamente las retribuciones complementarias con el argumento de "que los recurrentes vienen recibiendo las retribuciones complementarias inherentes al puesto de trabajo que vienen desempeñando como especialistas de la Policía científica, sin que les correspondan por ello las retribuciones complementarias del puesto de facultativos, puesto al que no pertenecen, sin que tampoco hayan participado en ninguno de los procesos de provisión convocados para la cobertura de plazas de facultativo".

Los agentes afectados lo consideran una excusa, una trampa. Y el Supremo les ha dado la razón.