Iglesias vaticina que su Gobierno de coalición con Sánchez durará "al menos dos legislaturas"

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, espera que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos durará "por lo menos dos legislaturas". Iglesias señala que "hay que recuperar la idea del presidente Rodríguez Zapatero del cuarto pilar del Estado de bienestar" y pretende "equiparar a España, que es la cuarta economía de la zona euro, con el norte de Europa desarrollando los artículos sociales de la Constitución".

En entrevista a La Vanguardia y preguntado sobre la situación de Cataluña, el vicepresidente ha destacado que "no le corresponde al Gobierno ­determinar la situación procesal de Oriol Junqueras ni de nadie", pero sí ha reiterado que prefiere ver a " los dirigentes del independentismo negociando en las instituciones" que en la cárcel.

Pablo Iglesias ha vuelto a insistir en que la solución para Cataluña "se compone de tres ingredientes: diálogo, diálogo y diálogo" y que eso supone que en la negociación, todos tendrán que ceder y "los acuerdos no serán 100% satisfactorios para nadie".

Sobre el papel de la justicia en la vida política, el vicepresidente afirma tener "plena confianza en las instituciones" y destaca que "los jueces y fiscales pueden tener su ideología, pero nunca la van a anteponer al derecho”. Al hilo de este tema, Iglesias ha querido ratificar su confianza en Dolores Delgado y ha puesto a Carlos Lesmes de ejemplo: "No creo que nadie haya cuestionado a Carlos Lesmes [presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo] por haber sido director general en el gobierno de José María Aznar", ha dicho.

Pablo Iglesias se ha posicionado también en el tema de la crisis venezolana, considerando que "la situación de crisis política de Venezuela no se soluciona con golpes de Estado ni lanzando cócteles molotov a la policía". La receta para el país sudamericano no es otra que "el diálogo ­entre todos los actores políticos".

En los últimos días, Pablo Iglesias ha estado insistiendo vía redes sociales para que la sociedad no deje de presionar al Gobierno, como forma de escrutinio de las acciones del mismo y un contrapeso a otras presiones. "Las bases del PSOE y UP no se pueden dormir, es fundamental que estén en los movimientos sociales, que construyan un espíritu republicano de defensa de lo público, de la dignidad de Estado entendida como construir las bases materiales fundamentales para que haya libertad", .