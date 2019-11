ERC ofrece su abstención a cambio de “de una mesa de negociación" y anima a la gente a movilizarse

ERC ya ha puesto sus condiciones para ofrecer su abstención a la investidura de Pedro Sánchez. Ell vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, se muestra disponible para ayudar a investir a Sánchez siempre que asuma el “compromiso de crear una mesa de negociación y diálogo entre iguales”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el número dos del Ejecutivo catalán ha sido muy duro con Sánchez por sus declaraciones sobre la situación catalana y le ha afeado que haya “abrazado el relato de Ciudadanos”. Pese a todo, Aragonès ha abierto la puerta a dialogar: “Lo que hace falta es hablar”, porque “estaremos a favor de una salida política y democrática”, ha dicho.

Aragonés recalca que le toca a Sánchez tomar la iniciativa ahora, porque ERC no está dispuesta a ofrecer su abstención gratis, como en julio: “No se puede pedir confianza ciega porque han pasado muchas cosas” y “la posición de ERC no será la misma que en julio”. Aragonés fue, de hecho, tajante: “Ahora estamos en el no, y cuando se muevan, veremos”.

ERC plantea así al Gobierno volver al escenario de Pedralbes, puesto que Aragonès ha recordado que “fueron ellos quienes se levantaron de la mesa”. Así que, “o volveremos al escenario de negociación política, o en un escenario de cronificación del conflicto no nos encontrarán”, ha advertido.