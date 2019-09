Aitor Esteban critica la negociación de Podemos: "Están muy verdes o no saben qué pueden pedir"

El portavoz del Partido Nacional Vasco, Aitor Esteban, está convencido de que España irá a las urnas en Noviembre. Esteban se ha mostrado "decepcionado" por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos y dice no entender a la formación de Pablo Iglesias.

"La manera de negociar de Podemos yo no la entiendo la verdad. O están muy verdes o no saben lo que es posible pedir... Se lo dije a Iglesias en julio, el cielo no se consigue al asalto, tendrá que ir de nube en nube. Creo que no se da cuenta de la fuerza que tiene en el parlamento", ha dicho. Sobre la desconfianza que Podemos dice sentir hacia un gobierno del PSOE en solitario, Aitor Esteban ha considerado que asegurarse de que cumplen los acuerdos "es la tarea de Podemos". "Que me lo cuenten a mí, si incumplen o no, que llevamos años en esto. Pues claro que lo incumplen. Pero esa es tu labor, estar encima, recordarlo, exigirlo y obligarles a cumplirlo", ha zanjado.

Esteban ha considerado "muy irresponsable perder la oportunidad de formar gobierno" y ha pedido "un último esfuerzo, una última intentona" para evitar elecciones. Asimismo, el portavoz del PNV ha considerado que "la discusión se resume hace mucho a coalición sí o no, no se habla de futuro, ni retos".

Esteban ha vuelto a recalcar que "si la investidura depende de los votos del PNV, votaremos que sí", pero no se muestra optimista: "Creo que PSOE y Podemos han pensado que, si no es en determinadas condiciones, es mejor ir a elecciones, que n les irá tan mal a unos y a otros y eso es lo que va a pasar", concluye.