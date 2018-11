La Guardia Civil asalta la casa equivocada y encañona a su dueña: ¿Qué queréis?, que os lo doy"

Los agentes de la Guardia Civil confundieron la escalera A por la B. El asalto al piso equivocado de los agentes en Manises (Valencia) acabó con una mujer encañonada mientras inspeccionaban el piso en el que también estaba su hijo. El traficante de drogas esperaba en el piso de la otra escalera.

Los vecinos de a los que destrozaron la puerta viven en el 16 B y el traficante de drogas estaba en el 16 A. Todo ocurrió a las 8:00 de la mañana. Los agentes irrumpieron en la casa de una familia con pocos recursos, Valencia, una mujer y su hijo, que estaba durmiendo. Tres meses de investigación veían por fin su conclusión.

Ella cuenta a Levante-Emv la experiencia: "Me encontré con un montón de hombres que subían corriendo por la escalera, vestidos de negro con cascos y metralletas, o pistolones o yo qué sé, que de eso no entiendo. Me asusté muchísimo. El primero me empujó contra un jarrón y me arrinconó, con el pistolón ese apuntándome. Grité, desesperada y muy asustada: '¿Quiénes sois y qué queréis, que os lo doy? ¿Quiénes sois?'".

Agentes de la Guardia Civil irrumpen violentamente por error en la casa equivocada

"Me tiraron sobre la cama, me dieron la vuelta bruscamente y me esposaron. Me gritaron preguntándome mi nombre. Se lo dije tres veces, todas las que me lo preguntaron, hasta que al final reaccioné y les dije: 'Coged mi carnét, que está ahí y veréis que es mi nombre", relata la mujer.

La madre afirma que estaba preocupada porque despertasen a su hijo: "Pensé que eran de esos que se disfrazan como policías para entrar en las casas y hacer daño a la gente, para robar. No me contestaban. Yo les gritaba que qué querían. Pero nadie me hablaba. Empezaron a abrir las puertas de las habitaciones y yo solo quería que no entrasen en la de mi hijo, que estaba durmiendo. Creí que me lo mataban".

Los agentes al revisar el DNI por fin cayeron en su error: "El que estaba al mando dijo: '¡Vámonos, que nos hemos equivocado de piso".

A continuación se fueron a por el traficante de drogas, de nacionalidad armenia y que vivía en la puerta de al lado. Pese al escándalo no se enteró y fue detenido. Afortunadamente, los vecinos terminaron heridos leves pero con un gran susto en el cuerpo.