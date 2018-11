Cospedal deja el Comité Nacional del PP pero mantiene su escaño tras el escándalo de Villarejo

María Dolores de Cospedal se va a medias tras los audios de Villarejo. La exsecretaria general del Partido Popular ha anunciado a través de un comunicado que deja su sillón en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, un puesto que ocupaba después de que el presidente Pablo Casado la nombrara vocal por libre designación. La exministra de Defensa se resiste a dejar el escaño en el Congreso, un puesto que el partido no puede obligarla a abandonar. Cospedal sigue presidiendo la comisión de Exteriores del Parlamento.

Teodoro García Egea sobre la renuncia de Cospedal en el Comité Nacional del PP

"Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general, y a su actual presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido", asegura en un comunicado lanzado mientras Casado se reunía en el comité de dirección con su núcleo duro.

El sucesor de Cospedal en Génova, Teodoro García, ha reconocido que esta salida ha sido "de mutuo acuerdo" y ha evitado responder sobre si el Partido Popular ha pedido también a su exsecretaria general el escaño. "Es un asunto personal", ha matizado el número dos del PP, sin añadir si Cospedal debía, a su juicio, abandonar o no todos sus cargos públicos.

"No he mentido nunca"

Cospedal insiste en que "no he mentido nunca acerca de mi conocimiento del excomisario Villarejo y de haber mantenido algunas reuniones con él". En las grabaciones se ha conocido que el excoisario Villarejo se reunió con Cospedal en su despacho de la sede de Génova y le informó de las investigaciones sobre los casos de corrupción que afectaban al PP como Gürtel. En esa reunión estaba también presente el marido de la exsecretaria general, Ignacio López del Hierro, quien pedía explícitamente al comisario los trabajos que debía hacer.

En su comunicado, la tercera explicación que da en una semana, Cospedal justifica aquellas reuniones: "Siempre lo hice pensando y sigo pensando que era mi obligación como secretaria general para tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar a mi formación y en ese sentido actué".

Cintas manipuladas

Antes de concluir, Cospedal dice que las cintas publicadas están manipuladas: "Las manipulaciones que se están haciendo de las cintas publicadas tratan de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad, son extractos editados que solo tratan de perjudicar y dañar mi imagen personal, algo que no quiero que se extienda al Partido Popular".

[Lea íntegro el comunicado de María Dolores de Cospedal en PDF]