Puigdemont impone la línea dura contra Sánchez: "El 'no' del PDeCAT a los Presupuestos es firme"

Puigdemont ha impuesto este domingo a sus diputados la línea dura contra Sánchez. La vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, ha contradicho este domingo al secretario de organización del partido, Ferran Bel, y ha advertido de que los ocho parlamentarios de su partido en el Congreso votarán "no" a los presupuestos generales del Estado "si no hay movimientos" por parte del Gobierno del PSOE.

Desde Twitter, Nogueras ha reafirmado la posición manifestada en los últimos días por el PDeCAT, en el sentido de alertar al Gobierno de Pedro Sánchez de que no podrá contar con sus votos para aprobar los presupuestos si antes no hay avances para solucionar la situación de "presos políticos y exiliados" y no hay posibilidad de hablar de autodeterminación.

"Votaremos no. Lo hemos dicho claramente. O hay movimientos (y movimientos no es una 'oferta') o no hay presupuestos", ha afirmado.

Per un 95% el CN del Partit Demòcrata va votar que es votés NO als pressupostos de Sànchez.El NO als pressupostos és ferm. El nostre NO a la seva tramitació, també. #república https://t.co/nCzWoq6gvz — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 30 de diciembre de 2018

Estas declaraciones se producen después de que el secretario de organización del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, se haya mostrado abierto a no vetar el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, para así "dar más tiempo" a una negociación con el fin de alcanzar una "solución política" para el separatismo en Cataluña.

Míriam Nogueras es la encargada de hacer cumplir los designios de Carles Puigdemont en el Congreso de los Diputados. De hecho, al poco de publicar su tuit, el ex president la ha retuiteado.

Por el contrario, Bel pertenece a la línea marcada por veteranos convergentes como Carles Campuzano, o Jordi Xuclá, que encarnaban la vía más pragmática y fueron decisivos en la moción de censura que aupó a Sánchez.