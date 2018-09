Iglesias ejerce como 'vicepresidente del gasto público' sin llegar a ningún acuerdo sobre cómo pagarlo

Con agilidad y semblante serio, Pablo Iglesias llegó a una de las salas de prensa del Palacio de la Moncloa y comenzó a enumerar un sinfín de medidas que el Gobierno pondrá en marcha o estudiará con rapidez. Podría tratarse de una rueda del Consejo de Ministros si no fuera porque el PSOE gobierna en solitario y Sánchez reservó al líder de Podemos la sala pequeña, no la de los viernes, donde comparecen los miembros del gabinete.

En cualquier caso, Iglesias ejerció como lo que quiere que sea su partido, "socio de Gobierno" imprescindible ya que "no se puede gobernar con 84 diputados". "Hay feeling", aseguró en referencia a una recobrada sintonía con Sánchez tras años de arañazos mutuos. Ese entendimiento mutuo les permitirá culminar en octubre un acuerdo sobre los Presupuestos cuya letra pequeña Sánchez prevé revelar en noviembre, antes de intentar seducir también a los partidos nacionalistas e independentistas que le hicieron presidente.

Autónomos e IVA

El Gobierno y Podemos han pactado una rebaja en la cuota de los trabajadores autónomos y una bajada del IVA para los productos de primera necesidad, así como el "impulso" de medidas para rebajar las tasas educativas, ayudar a las familias con pocos recursos, garantizar la educación gratuita de 0 a 3 años y la de los libros de textos.

Estas son las medidas que, en materia presupuestaria, tanto Iglesias como el Gobierno asumieron como cerradas, si bien no hay aún concreción y las educativas no podrán ser puestas en marcha hasta el curso que viene. Por otra parte, el Gobierno ya había manifestado su compromiso de rebajar el IVA a algunos productos, como los de higiene, y lleva años prometiendo aliviar la situación de los autónomos que, facturando poco, se ven obligados a pagar la cuota general.

La cascada de medidas de Iglesias

Pero Iglesias anunció muchas más medidas: la vinculación de las pensiones al IPC, un acuerdo anunciado hace días, trabajos para la bajada del precio del alquiler y de la luz, la creación de un parque de vivienda estatal, la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, acabar con el copago farmacéutico, financiar la ley de dependencia, derogar "al menos" la reforma laboral del PP que abarató el despido (eliminar también la que antes hizo el PSOE ya no está sobre la mesa), mejorar el sistema de becas universitarias o incrementar los permisos de maternidad y paternidad.

Todas estas tendrán que ser debatidas en cinco mesas de trabajo, compuestas por Unidos Podemos y el Gobierno, antes de que haya fumata blanca sobre un acuerdo presupuestario entre ambas formaciones.

Sin concreción sobre los ingresos

Iglesias no especificó cómo piensa financiar esas inversiones y gastos. Es más: lo más concreto no son hasta ahora las subidas sino precisamente las bajadas de impuestos. Unidos Podemos ya no reclama un impuesto a la banca sino que se conforma con uno sobre las transacciones financieras y la reforma del de sociedades, ambas promesas del PSOE. Pero tampoco hay ningún detalle sobre eso.

La otra única medida que incrementaría los ingresos sería la de subir el IRPF a los que cobren más de 140.000 euros al año (unos 10.000 euros al mes sin pagas extra), anunciada ya hace días.