Boadella: "Las concesiones de Sánchez a Torra no afectan a la legalidad pero sí a la dignidad"

Albert Boadella Oncins (Barcelona, 10 de julio de 1943) es desde enero el presidente de Tabarnia, un movimiento contrario a la independencia de Cataluña que utiliza la sátira para plantear la separación de las provincias de Tarragona y Barcelona del resto de la región para crear una nueva comunidad autónoma.

Boadella es famoso como actor y dramaturgo. Fundador y director de la compañía de teatro independiente Els Joglars, ha utilizado sus obras para hacer parodias a relevantes personajes de la cultura como Salvador Dalí, también para mostrar una rendida admiración por otros como Josep Pla. Ante la pregunta de sobre qué político soberanista haría ahora una obra de teatro, afirma que "no están al nivel" de sus personajes: "Como mucho me darían para un chiste".

El presidente de Tabarnia lleva una temporada en "Tractoria", como llaman los constitucionalistas a la Cataluña profunda y rural. Boadella pasa el agosto en su masía, al lado de la que considera "la localidad más independentista" (se refiere a Verges, en la provincia de Gerona). Madruga para escribir y realizar tareas en el campo, además de cuidar de sus nietos. Se mueve por su finca en tractor. Entre sus actividades campestres hace un hueco para atender a EL ESPAÑOL.

Boadella se marcha a Bélgica

¿Va a estar presente en el homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona el 17-A? ¿Cree que puede convertirse en un acto contra el Rey?

Sí, estaré presente. Es muy posible que ese homenaje se convierta en un acto nacionalista para dañar la imagen del Rey porque el nacionalismo y el separatismo viven de estas cosas. Como no tienen ética ni moral, son capaces de convertir un acto tan emotivo como es el homenaje a las víctimas del atentado y de repudio al terrorismo en algo que nada tiene que ver. No me extrañaría nada que eso sucediese.

¿Sigue en pie la causa de Tabarnia?

Sí, sigue en pie. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos pendientes de lo que hacen ellos. En función de sus actuaciones, nosotros aplicamos la medicina. La medicina es la sátira, intentamos satirizarlos constantemente, así como tratamos de dirigirnos a la red de gente que tenemos en nuestro entorno para darles un mensaje de ánimo y de diversión. La diversión es lo que necesita ahora Cataluña. Después de tantos años de sordidez construida por los nacionalistas se agradece la sátira y el sentido del humor en el tratamiento de esta cuestión.

¿Tienen los dirigentes de Tabarnia algún acto preparado próximamente?

Cuando se acerque el 11 de septiembre, que es el aquelarre que ellos montan, nosotros responderemos con algún ingenio para ridiculizar a los que están por la tribu, los independentistas.

¿Qué opina de los dos meses en el Gobierno de Pedro Sánchez?

Es un gobierno que difícilmente va a gobernar. Pedro Sánchez no puede hacer mucho viaje con estas alforjas ni con sus socios. Es un gobierno que se va a dedicar a dialogar, dialogar mucho, hacer grandes planes pero muy pocas realidades, las realidades se las impedirán sus socios. Es un gobierno que ha nacido con mal pie.

La única posibilidad que tenía Sánchez era convocar unas elecciones a la semana de ser presidente. Hubiese sido un gesto democrático que le habría aventajado electoralmente. Un gesto muy importante y con el que hubiese conseguido socios más estables. Y en caso de que ganase, la sensación de los españoles sería la de tener un gobierno en mayoría. El de ahora es un gobierno inestable, no sabemos lo que va a pasar, porque lo único que no quieren los separatistas es dialogar.

¿Cree que Sánchez está haciendo concesiones a Torra?

Sí, y no afectan tanto a la legalidad como a la dignidad. La función del presidente del Gobierno tiene que ser la de vigilar sus acciones. Tiene que tomar decisiones funcionales en relación a lo que quiere hacer y tiene que crear un entorno de dignidad. Cuando Torra hace lo que hace y desprecia lo que desprecia, el señor Sánchez hace como que no se da por enterado y así lo que consigue es perder su dignidad y hacer perderla al resto de los españoles.

Opino que tiene que haber diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, me parece correcto que Quim Torra vaya a la Moncloa, es lógico, pero lo peligroso es que va colocando desafíos en una provocación constante y la respuesta del Gobierno es nula. Sánchez dice que ya encontrará caminos de diálogo, cuando sabe perfectamente que estos diálogos pasan por romper la igualdad de los españoles. Las concesiones que está haciendo el presidente están rompiendo la igualdad de todos los españoles y la de las comunidades autónomas.

¿Ha sufrido nuevos ataques contra su persona?

Los ataques que sufro son la contrapartida de decir lo que uno piensa, en Cataluña y en el resto de España. He sufrido numerosos ataques verbales y escritos, por suerte solo en efigie. Los ataques más recientes fueron en la masía, cuando un grupo de independentistas me cortaron los árboles del jardín, me tiraron más de cuarenta bolsas de basura y me pintaron la valla diciéndome que me largue de una vez de Cataluña. Aunque si soy sincero, prefiero que me pinten las paredes que mi cara.

Los independentistas cortaron tres cipreses de casa de Albert Boadella

¿Qué opina de los Mossos D'Esquadra?

Los Mossos se han pasado decenios bajo el mando de un gobierno nacionalista que ha querido montar su propia policía para conseguir unos objetivos que no son los de todos los catalanes ni los del resto de españoles. Estamos ante una policía con un porcentaje muy alto de politización. Por parte del Gobierno central es intolerable que se permita que exista una Policía no controlada por el Ministerio del Interior. Me parece surrealista.

¿Y de la imposición del catalán en educación?

Yo creo que la imposición del catalán es una cosa en la cual el conjunto del Estado debería intervenir. Es intolerable que dentro del territorio español haya una Comunidad que quiera que el español pase a ser un idioma secundario. Es una responsabilidad directa del Estado que no puede permitir la primacía de una lengua.

Debe haber igualdad del catalán y del español como lenguas vehiculares. No se puede tratar de liquidar el español en el mundo de la educación, esto es muy grave desde todos los puntos de vista. ¿Cómo vas a privar a los ciudadanos catalanes, que son españoles, de una lengua como el español?

¿Cuál considera que es el inicio del independentismo?

El independentismo no es nuevo, es un virus que aparece a finales del siglo XIX y que de cuando en cuando se expande como una epidemia. Esta revitalización ha sucedido en varios momentos del siglo XX porque hay gente que siempre está dispuesta a movilizarse por esta causa.

El independentismo es algo muy primario. Basta con avivar los sentimientos del pueblo bajo la idea de que hay un enemigo, España, que es fascista, que nos roba, que es intolerable y cutre. Esto en Cataluña da un resultado muy rápido y eficaz. La situación que estamos viviendo actualmente arranca en el gobierno de Jordi Pujol, que es quien hace de la estructura educativa y de los medios de comunicación una baza a su favor para obtener el resultado que tenemos ahora, dos millones de personas que piensan que hay que separarse de esta maldita España.

¿Cree que hay una solución?

La única solución es la aplicación de la ley. Cataluña forma parte de una nación y un Estado, el español, por lo tanto no hay que dar lugar a inventos o separaciones desde el punto de vista de unos ciudadanos, que son minoritarios. Es todo una filosofía basada en mentiras, en una realidad que no existe. La única solución es la aplicación de la ley y de la Constitución. Los catalanes votaron en mayoría a favor de la aplicación del Estatuto de Cataluña. La solución pasa por la aplicación del 155 pero de verdad, no una comedia como se hizo.

¿Sobre qué político soberanista haría una obra de teatro?

Para hacer una obra de teatro, al menos las que yo he hecho a lo largo de mi vida, necesito personajes de una cierta dimensión. Lo que hay ahora solo me sirve para chistes. No hay auténticos personajes. Si uno mira al pasado, William Shakespeare hizo obras basadas en personajes muy perversos. Lady Macbeth no era cualquier cosa. Lo que tengo aquí no me sirve de nada, no hay inspiración posible.

¿Y en el panorama nacional?

Tampoco. Tenemos un panorama político muy pobre. Lamentablemente España ha perdido nivel en sus políticos. Hoy en día se puede acceder a la política de una forma demasiado sencilla. No hay el rigor que hubo antes. No digo que los políticos del pasado fuesen mejores pero en cualquier caso eran gente con más personalidad, eso sin duda. Pienso en Adolfo Suárez o Felipe González y son personajes con una genética política muy fuerte. Después todo ha ido a menos, ha llegado al color gris.

Sin duda alguna hay personajes que dan de sí. Pablo Iglesias tiene su gracia como personaje de una obra con todas sus historias y su polémica del chalé con piscina. El juego de la impostura y el populismo siempre tiene gracia. A parte de Iglesias, está Albert Rivera, que es una promesa de la política. Hay algo en él que hace pensar que puede traer cosas buenas en el futuro, pero no sé si me daría para una obra de teatro.