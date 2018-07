Sánchez no publicará la lista de la amnistía fiscal que exigía en la oposición

La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto al cajón la exigencia socialista de que se conociesen los nombres de los que se acogieron a la regularización fiscal, conocida como amnistía, puesta en marcha por el PP y a la que se acogieron más de 31.000 personas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no puede desvelar los nombres, entre los que gracias a investigaciones judiciales se sabe que se encuentran personas como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados.

"La publicación de las personas que fueron beneficiarias de la amnistía fiscal no se puede hacer salvo que hubiera alguna disposición que lo previera y desde luego no podría tener carácter retroactivo", ha dicho Montero, aclarando que el Gobierno no va a impulsar ninguna regularización extraordinaria como la del PP, anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional.

"Es excepcional que una medida fiscal pueda tener carácter retroactivo" y este no será el caso, ha dicho Montero.

Las declaraciones de la ministra chocan con el reguero de exigencias hechas por el PSOE cuando estaba en la oposición y que comenzaban por una exigencia directa de su secretario general, Pedro Sánchez.

Hace unos años, Sánchez hablaba de "la amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy", una "pasarela para los grandes defraudadores" acerca de la cual los españoles merecían conocer todos sus nombres. Entonces, Sánchez advertía de que, si Rajoy no hacía pública la lista la harían los socialistas "cuando lleguemos al gobierno", según dijo entonces. Pero este viernes, Montero desmintió esa posibilidad. Tampoco ha aclarado si reclamará que los amnistiados paguen todo el tipo previsto al ser preguntado específicamente.