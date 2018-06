La República pincha en Vallecas: la quieren 6.490 en un barrio de 227.595 habitantes

Inés Sabanés votando en la consulta no vinculante de Vallecas. Vallekas decide

La consulta realizada en Vallecas en la que se preguntaba si España debe ser una república o una monarquía, ganó la república por 6.490 votos a favor frente a 355, según ha informado el colectivo Vallekas Decide, organizador de la iniciativa. La votación fue permitida por el Ayuntamiento de Madrid justificándola como un ejercicio de "libertad de expresión".

Aunque no se trataba de una actividad organizada por el Ayuntamiento contó con la colaboración del mismo. Incluso Inés Sabanés, concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno de Manuela Carmena además de vecina de Vallecas, participó en la votación. "Su participación va a dar más repercusión" a la iniciativa, asegura la organización. Además, "al hacerlo ella, mucha gente que no confiaba en el referéndum se animó a votar", añaden desde Vallekas Decide.

La consulta se cerró con 7.270 votos, aunque no pueden garantizar que ese sea el número de participantes, ya que a pesar de que la participación "fue bastante fiel" no estuvo regulada al no poder "pedir documentación". En todo caso, el número de participantes supone solo el 3.2% del total de la población de Vallecas. El barrio madrileño cuenta con 227.595 habitantes -según el último censo fechado en enero de 2017- de los que un 2,85% de vallecanos se ha expresado a favor de la república como forma de Gobierno.

Vídeo de presentación de 'Vallekas decide'

También se registraron 64 votos en blanco y 52 nulos. Con los datos que barajaba la plataforma de "otras consultas populares como la de la sanidad pública", se considera que "tuvieron mucho éxito". Las primeras horas fueron las más participativas y ya antes de la una del mediodía algunas mesas se quedaron sin papeletas". La portavoz, ha querido remarcar que hubo "muchas más sonrisas y fotos que banderas republicanas", es decir, que "no solo los que conservan el recuerdo de la Segunda República quieren decidir".

Ahora los organizadores esperan pasar el relevo a otros barrios de la ciudad "que quieran sumarse al derecho democrático a decidir", ya que para ellos "fue muy emotivo" y consideran que han "dejado huella en el barrio". Por eso esperan que esta "sea solo la primera de muchas consultas democráticas para decidir la forma de Estado".

Anécdotas

La votación también dejó alguna que otra anécdota. La más "emotiva" para la organización fue que la edil Inés Sabanés escogió, entre las 33 mesas colocadas, la situada enfrente del supermercado en el que Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, hurtó dos botes de crema anti-edad .

La segunda anécdota corrió de la mano de dos chicas jóvenes que se "presentaron con coronas del Burger King" a votar en una de las mesas. La portavoz considera que fue una manera "amistosa" de representar a los monárquicos.

Reacción del PP

El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al Ayuntamiento de Madrid porque "en vez de dedicarse a actuaciones que tienen como objeto menoscabar la figura del Jefe de Estado, les da soporte y, en este caso, colabora activamente", refiriéndose a la participación de la delegada de Medio Ambiente.

A pesar de que Vallecas seguirá formando parte, como el resto de España, de una Monarquía, habrá que ver si algún barrio más se anima a seguir el procedimiento de Vallekas decide.