Rahola llama "anticonceptivo" a un líder de Tabarnia por distinguir entre catalán y valenciano

La versión más descarnada de la tertuliana Pilar Rahola ha vuelto a hacer acto de presencia. No ha sido en TV3, la televisión en donde se ha convertido en una eminencia del procés, sino en la radio, en Rac1. Este lunes, Rahola ha llamado "anticonceptivo" a Joan López Alegre, uno de los impulsores de Tabarnia, al defender este que el catalán y el valenciano son lenguas distintas.

El rifirrafe entre ambos se originó a raíz de una opinión de Antonio Baños sobre el discurso de Albert Rivera durante la presentación de la plataforma patriótica España Ciudadana. El líder de Cs afirmó que quiere vivir en "un país donde a nadie se le insulte por usar su lengua y su bandera"; a lo que el periodista y exdiputado de la CUP ha respondido de esta manera: "A ver si es verdad que podemos hablar catalán sin que en la Comunidad Valenciana la Guardia Civil te detenga".

Esas palabras fueron rápidamente puntualizadas por López Alegre: "En la Comunidad Valenciana en todo caso hablan valenciano". Y ahí es cuando, sin argumento alguno, ha explotado Pilar Rahola: "¿¡Qué!? ¿El valenciano no es catalán? (...) Ha llegado un punto que ya... ¡Son cosas de mínimos! ¡Esto es una burla, hombre! Vuestro discurso es un discurso de exclusión, incluso con esto". Lo dice quien llama "ciudadano noble" a un presidente racista y xenófobo como Quim Torra.

El tabarnés quiso rebatir a la escritora, pero esta no le dejó: "Calma, López Alegre, ya acabo, no te excites". "No, si tú a mí no me excitas nada", le respondió el exconcejal del Ayuntamiento de Mataró."Tú tampoco a mí, para mí eres como un anticonceptivo", añadió sin ningún reparo Rahola.

Lejos de finalizar ahí, la discusión entre ambos continuó: "El catalán es valenciano, ¿sí o no?", retomó la tertuliana. "Me sabe mal, Jordi, pero me he quedado 'pintiparada'. Yo hablo valenciano del norte, y a mí me gustaría saber si estoy sentada al lado de una persona que niega la unidad lingüística y universitaria y científica del idioma, para saber con quién estoy... Vuelvo a preguntar: ¿el catalán es valenciano o no? Es muy fácil. Estoy convencida que López Alegre, una barbaridad como esta no la dice hace unos años".

Rahola ha acabado la tertulia del programa El món a Rac1 bastante molesta: "Sois una España terrorífica, de señalar, de que no quepamos ni la lengua ni las culturas, y que ahora también hace aberraciones científicas. ¡López Alegre, hoy estás haciendo el ridículo! ¡Por favor, qué excluyentes que sois! ¡Un idioma que tiene mil años!".

Minutos más tarde, el impulsor de Tabarnia ha publicado un tuit en el que se recuerda qué dice el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana sobre las lenguas oficiales: la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. Solo le ha faltado mencionar a Pilar Rahola.