Torra: "Me parece inimaginable que el Gobierno español no levante el 155"

El president catalán Quim Torra hace oídos sordos a las advertencias del Gobierno central sobre la elegibilidad de personas fugadas de la Justicia o en prisión provisional para integrar el nuevo Govern y mantiene la previsión de que el miércoles tomarán posesión los consellers.

"Entendemos que una vez constituido, el Gobierno levanta automáticamente el 155. Es evidente que nos vamos a mover en espacios de cierta duda, pero estamos cumpliendo escrupulosamente las condiciones del 155 y me parece inimaginable que el Gobierno español no lo levante. Si no lo hace, estará infringiendo no sólo el decreto aprobado sino que estaremos en medio de una crisis institucional de dimensiones considerables", advierte en una entrevista a El Punt Avui.

Torra ha reivindicado que "el principio de restitución era esencial" en la formación de Govern y ha pesado en la elección de nuevo de consellers cesados por el 155. "Se lo merecían, es el mínimo resarcimiento, incluso moral", afirma. Además, continúa, está a la espera de la respuesta desde Madrid ante la formación de su Ejecutivo. "Ahora veremos cómo reacciona el Estado. Los abogados de los consejeros en prisión pedirán que puedan salir para venir al acto de posesión y juramento del cargo, debería ser del todo factible", asegura.

Preguntado por el caso de los fugados Comín y Puig, responde: "Tenemos la manera de resolver este tema... Todos estos candidatos tienen sus derechos políticos intactos, pueden ser consellers de la Generalitat".El entorno independentista ya se prepara para un escenario en que el Gobierno no publique los nombramientos y, al no tomar posesión el nuevo ejecutivo catalán, se mantenga en vigor el 155. Albert Batet, uno de los hombres fuertes de la bancada de JxCa, ha asegurado en RAC 1 que le parece "sorprendente que ya se esté diciendo desde los estamentos estatales que se intentará impedir el acto de nombramiento”. Además, ha advertido que si Rajoy no publica los nombramientos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya "se tomarán las medidas que sean necesarias para defender la autonomía del Govern".

Visitas regulares a Puigdemont

En la entrevista a El Punt Avui, Torra se ha referido a su autoridad como president respecto a Puigdemont. Afirma que se trata de un Govern "fortísimo", si bien reitera que tomará las decisiones aunque mantendrán el contacto con el expresident Puigdemont.

Ha explicado que su intención es visitar a Puigdemont "con total regularidad" (puede ser cada 15 días pero tienen que concretarlo) para informarse sobre la situación política en Cataluña y de cómo avanza el Consell de la República en el exterior.

Asimismo, ha calificado a Puigdemont de ser el líder político del Govern y ha defendido no limitar su contacto por videoconferencia, sino que apuesta por viajar personalmente a Berlín a visitarlo porque lo ve "un gesto necesario".