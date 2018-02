La 'cobra' de Pilar Rahola en TV3 al secretario general de Vox

Javier Ortega, secretario general de VOX, sufrió un desplante en su presencia anoche en el programa 'Preguntes Freqüents' de TV3. Una vez concluido su debate con Carles Campuzano, de PDeCAT, y cuando los invitados ya se levantaban, la presentadora del programa, Laura Rosel, preguntó a Ortega si estaría dispuesto a saludar a Pilar Rahola, periodista de conocidas posiciones independentistas y con quien se iba a cruzar a la salida del plató.

Pilar Rahola se niega a saludar con dos besos al secretario general de Vox

El secretario general de Vox respondió que sin problema, se acercó a Rahola para darle dos besos pero ella no se detuvo al pasar a su lado. "Ah, ¿no me da dos besos?", preguntó él. "No", farfulló Rahola sin ni siquiera girarse, mientras tomaba asiento en el plató y daba dos besos a la presentadora del espacio.

Previamente, durante el debate, Ortega había rechazado que Junqueras y los Jordis sean "presos políticos", había defendido la actuación de la Policía el primero de octubre y dijo despreciar "de igual manera a los golpistas que llevan uniforme como a los que lleváis traje y coche oficial e imponéis vuestra ley a la fuerza".