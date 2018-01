ERC asume que Junqueras seguirá en prisión “durante un tiempo más”

"Interiormente, tenemos esperanza en tener buenas noticias este jueves, que no sólo serían buenas para Oriol [Junqueras] sino que se podrían hacer extensivas para todos, pero no tenemos ninguna seguridad de que sea así. Lo que nos llega del entorno es que es poco probable que sea así. Trabajamos pensando en que Oriol todavía no nos acompañará durante un tiempo más. Si las noticias son buenas, mucho mejor".

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, comienza a asumir que al líder de su partido, Oriol Junqueras, no le basta con que los tres partidos independentistas hayan retenido la mayoría absoluta para salir de la prisión preventiva en la que se encuentra por orden del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo.

Este jueves, el diputado electo, presidente de la formación independentista y ex vicepresident de la Generalitat está citado para una nueva vista tras la que el Supremo podría decidir su puesta en libertad o que continúe en prisión. Una semana después declararán Joaquim Forn, Jordi Sánchez (ambos diputados electos de Junts per Catalunya) y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

Los tres primeros pueden ser clave para el futuro inmediato del independentismo, ya que Junqueras podría optar a la presidencia de la Generalitat si Carles Puigdemont no puede ser investido, y tanto él como los otros dos electos en prisión son clave para la aritmética independentista en el nuevo Parlament.

En una entrevista en RAC1, Sabrià ha avanzado que ERC ya está preparada para asumir que el líder de su partido aún no saldrá de la cárcel, aunque no ha aclarado si cree que, en ese caso, el tribunal le permitirá acudir al Parlament para votar el día 17 de enero, cuando se constituye la Mesa y se elige al presidente de la cámara, o unos días después, cuando debe celebrarse una primera sesión de investidura, sea de Puigdemont, del propio Junqueras o de otro cadidato.

Sabrià ha criticado las decisiones de la Justicia, que cree políticas. "La justicia no es independiente y por tanto no es la justicia quien toma estas decisiones", ha dicho. "Nada se ajusta a lo que son procesos judiciales normales. Las decisiones se están tomando en función de razones políticas", ha lamentado.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que Puigdemont sea investido, ERC pide a su lista que aclare cómo piensa hacerlo. "Lo único que pedimos es que nos propongan como darle forma", ha dicho a sus potenciales socios.

Puigdemont se encuentra, al igual que otros cuatro exconsellers que han sido reelegidos como diputados, en el extranjero tras huir de la Justicia. Sus cinco votos también son imprescindibles para todas las votaciones, así como para la hipotética investidura de Puigdemont.