Claudia Soto, armadora de altura: "Tardé 10 años en poder embarcar; ni siendo dueña me lo permitían solo por ser mujer"

Soto supervisa la faena de altura en el puerto de Arica, Chile. Claudia Soto

Claudia Soto había comprado su primera lancha. Tenía la matrícula. Era armadora. Sin embargo, durante años no pudo subir a navegar.

"Me costó mucho tiempo poder embarcarme, muchísimo. Ocho o diez años me demoré. No me lo permitieron, ni siquiera siendo dueña de la embarcación me dejaron salir a navegar, solo por ser mujer". Los hombres amenazaban con bajarse si ella embarcaba.

Arica es el principal nodo pesquero del extremo norte de Chile, en el sur de América. En este puerto fronterizo, el obstáculo para Soto no era legal. Era un problema cultural, la pesca de altura seguía siendo un territorio exclusivamente masculino.

En la caleta, un pequeño refugio costero donde los pescadores artesanales protegen sus botes y comercializan su captura, el machismo era estructural. "Se vive mucho maltrato. Un maltrato psicológico", dice Soto. Ese rechazo provocó que su validación como líder en las faenas fuera una conquista lenta.

Herencia de mar

A sus 50 años, Claudia Soto suma ya un cuarto de siglo de vida en el mar. Madre de cinco hijos, proviene de una familia de pescadores donde el oficio es un legado ineludible.

Su padre, que hoy supera los 90 años, fue hombre de mar toda su vida. Bajo su guía, ella creció entre redes, motores y constantes mudanzas marítimas siguiendo el movimiento de los recursos.

Pero una cosa era vender la pesca familiar o ayudar en tierra y otra muy distinta ocupar un lugar en la cubierta durante mareas de hasta 15 días en altamar.

En Chile, la participación femenina en la pesca artesanal suele concentrarse en lo que se denomina "áreas conexas": fileteado, limpieza, comercialización, procesamiento.

Son eslabones fundamentales de la cadena, pero no el núcleo productivo. La captura —el momento de riesgo, decisión y autonomía económica— sigue siendo mayoritariamente masculina.

Acceso al embarque

Soto decidió cruzar esa frontera. Sacó su carnet de pescadora artesanal y postuló al sindicato local, uno de los más antiguos del país. Le pidieron padrinos. Los consiguió. Aun así, la respuesta fue negativa. Tardó entre ocho y diez años en poder embarcar con regularidad. No fue un permiso concedido; fue un espacio conquistado.

La manera en que logró quedarse fue insistiendo. "Soy perseverante y tozuda. Siempre rayé mi cancha. Yo dije: acá vengo a trabajar".

Un día faltó tripulación. La lancha estaba lista, con hielo cargado y línea preparada. "Yo tengo mi matrícula", les dijo. "Pues vamos". Y, desde entonces, "nadie me bajó", recuerda.

Mejoras y negocio

En 2020 fundó la cooperativa Mujeres del Mar. "Buscamos durante dos años mujeres que quisieran formar parte de ella. Cuesta mucho que salgan del confort o del yugo donde están. Temen perder lo poco que tienen".

La mayor conquista de la cooperativa fue dignificar el trabajo femenino logrando hitos básicos como la instalación de sanitarios para mujeres en la caleta. Las jornadas podían extenderse hasta entrada la noche limpiando erizos o procesando capturas, y no existía un espacio básico de intimidad.

Durante años, la normalidad fue improvisar detrás de un coche o esperar a volver a casa. Pero Soto convirtió esa humillación cotidiana en protesta: grabó un video simulando lo que tantas veces había tenido que hacer. Se volvió viral. Perdió amistades, pero ganó visibilidad.

La armadora en su embarcación, mostrando sus productos. Claudia Soto.

Otro logro de la cooperativa, bajo su liderazgo, es que pasaron de la extracción artesanal a la creación de una sala de procesos para productos gourmet y cueros de pescado.

A este impulso se sumó la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) a través de Fondo Esperanza, aportando el capital y la capacitación para transformar su producción artesanal en un negocio gourmet sostenible.

De este modo, Soto pudo invertir en diversificación: ahumados, deshidratados, condimentos marinos, experimentación con curtido de piel de pescado. Economía circular aplicada al mar. Innovación desde abajo.