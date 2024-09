Los menores merecen un mundo de 17 colores. Proteger a la infancia es clave para garantizar un futuro justo y equitativo. Un mundo sostenible implica no solo la preservación de los recursos naturales, sino también la creación de entornos donde las futuras generaciones puedan desarrollarse plenamente.

Esta imperiosa aspiración pasa, entre otras cosas, por protegerles frente a la sobreexposición y frente a todo tipo de violencia en el entorno online, para que así puedan disfrutar adecuadamente de todas las ventajas que la tecnología les ofrece.

A ese respecto, desde fundaciónSOL (acrónimo de 'Safe OnLine') aspiramos a dispersar las sombras que tiñen de oscuridad el mundo digital en el que nuestros menores están inmersos y en el que no deberían quedar atrapados jamás.

Cuando, en 2015, los Estados miembros de la ONU propusieron alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que entrarían en vigor el 1 de enero de 2016, en España, esta era la realidad sobre el uso de las TIC por los menores, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística referidos a aquel año:

"(…) La proporción de uso de tecnologías de información por la población infantil (de 10 a 15 años) es, en general, muy elevada. Así, el uso de ordenador entre los menores es prácticamente universal (94,9%), mientras que el 95,2% utiliza internet. Por vez primera, el número de menores usuarios de internet supera al de ordenadores. (…) La evolución de los resultados según la edad sugiere que el uso de internet y, sobre todo, del ordenador, es una práctica mayoritaria en edades anteriores a los 10 años".

En ese momento, no supimos medir el alcance de lo que suponía entregar, a los menores, un dispositivo con acceso ilimitado a internet. No ponderamos correctamente ese riesgo y sus consecuencias. Hoy, unos años más tarde, empezamos a conocer muchas de ellas que deben preocuparnos y ante las cuales no debemos permanecer impasibles.

Por ello, en el verano de 2023, una serie de profesionales, de reconocida competencia y prestigio profesional, y provenientes de muy distintos ámbitos (de la salud, de la educación, del derecho, de la comunicación, la criminología y del mundo empresarial), decidimos poner en marcha fundacionSOL, con la finalidad de tratar de aportar soluciones desde una perspectiva holística, para que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de un entorno online libre de riesgos.

La fundacionSOL ancla su labor sobre cuatro pilares: concienciación, investigación, tecnología y legislación.

Así, velar por la salud de nuestros menores, alineándonos con uno de los ODS de la ONU (el número 3), que aspira a garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos, es uno de los compromisos que asumimos.

Cada vez son más los estudios que alertan sobre los posibles efectos perjudiciales que una sobreexposición a las pantallas puede estar causando en la salud, tanto física, como mental y emocional en los menores de edad; entre otros, ansiedad, pérdida de sueño y de concentración, problemas visuales, obesidad o adicción. Esto nos preocupa y nos ocupa.

Cada día, niños y adolescentes de todo el mundo pasan horas, quizás demasiadas, en internet. Sin embargo, la percepción de los riesgos que esta actividad conlleva está muy por debajo de los verdaderos perjuicios que puede ocasionar.

Por ello, entendemos que obtener una educación de calidad (como recoge el ODS número 4) exige, necesariamente, educar, tanto a familias como a formadores, en el uso adecuado de las tecnologías, lo cual conlleva concienciar sobre los riesgos que ellas entrañan, así como dotar de los recursos y el conocimiento necesario para garantizar un uso óptimo de las mismas. Y este es precisamente otro de los objetivos que fundacionSOL se marca como primordial.

Como lo es, también, el objetivo de evitar que las niñas y las adolescentes retrocedan en los avances que, en igualdad de género, se han ido logrando a lo largo de los últimos años. Nos comprometemos, por tanto, con el objetivo de igualdad del ODS número 5.

Los derechos se conquistan con las leyes, pero se afianzan con la educación y, en eso, nos queda mucho todavía por hacer. Por ejemplo, la tecnología, que está tan presente en sus vidas, se está utilizando como un instrumento controlador entre las parejas más jóvenes. Trabajar en todo ese ámbito es también uno de los objetivos de nuestra actuación.

Somos conscientes de que, entre los distintos riesgos que entraña internet, está el que los menores están accediendo a contenidos violentos de muy distinta índole que pueden dejar una huella indeleble en su psique. Ese tipo de contenidos no se crearon para que los menores fueran sus destinatarios finales, pero, lamentablemente, sabemos que así lo está siendo en muchos casos.

La necesaria protección de los menores frente a la violencia digital requiere de un esfuerzo conjunto y a nivel trasnacional. El acceso a la red sin límites convierte a cualquier menor de cualquier rincón del mundo en una víctima especialmente vulnerable ante cualquier ataque.

Por eso, desde fundaciónSOL abogamos porque se desarrolle toda la tecnología que sea necesaria para evitar el acceso de los menores a estos contenidos, así como por forjar alianzas a nivel internacional que nos permitan alcanzar este objetivo y, de este modo, cumplir con otro de los ODS, el número 16, que defiende que las personas de todo el mundo puedan vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día.

Para lograr tan loables aspiraciones y objetivos de desarrollo sostenible, queremos atraer a nuestro ecosistema, en cuyo centro se sitúa el interés superior del menor, a todos los actores y entidades cuyo trabajo orbite alrededor de la protección de la infancia en el entorno digital para, de este modo y uniendo fuerzas, concienciar a la sociedad.

Trabajamos para que ese entorno digital sea un espacio positivo y constructivo para las futuras generaciones, promoviendo la colaboración entre padres, educadores, instituciones, plataformas tecnológicas y la industria en general, fomentando prácticas libres de riesgos en el uso de la tecnología.

*** Beatriz Izquierdo Pliego es responsable de proyectos de fundaciónSOL.