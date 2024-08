La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es una guía esencial para asegurar un futuro sostenible y próspero para nuestro planeta. En Edison Next, no solo reconocemos la importancia de estos objetivos, sino que los hemos integrado profundamente en el núcleo de nuestros proyectos y, particularmente, en los desarrollados en Rivas Vaciamadrid. Para nosotros, la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino un modo de vida que impulsa todas nuestras iniciativas más allá de la simple implementación.

En esta línea, la transición hacia las Smart Cities se ha convertido en una necesidad urgente. Las ciudades, que albergan la mayor parte de la población mundial, se enfrentan a desafíos ambientales y sociales. Por ello, la evolución hacia urbes inteligentes no solo es un deseo, sino un imprescindible.

Y es que, las smart cities representan la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el entorno urbano, integrando innovación y sostenibilidad para crear espacios más eficientes, habitables y resilientes.

Rivas Vaciamadrid es un ejemplo de cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano. En este municipio, hemos visto cómo la adopción de tecnologías avanzadas y la reestructuración de la planificación urbana pueden tener un impacto positivo significativo.

La instalación de paneles solares en edificios municipales y el uso de sistemas de gestión de edificios (BMS) son solo algunas de las acciones que han permitido reducir la huella de carbono y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La colaboración entre Edison Next y Rivas Vaciamadrid ha dado frutos notables con la reducción de emisiones de CO₂ y el ahorro energético y económico, que son solo algunos de los logros alcanzados. Estos resultados tangibles fomentan una mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y demuestran que las acciones concretas pueden generar un impacto positivo.

Nuestra visión para Rivas Vaciamadrid va más allá de la simple implementación de tecnologías verdes. Nuestro objetivo es crear un ecosistema donde la sostenibilidad sea una parte integral de la vida cotidiana.

Esto implica no solo la instalación de tecnologías eficientes, sino también la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental y participación comunitaria. Queremos que cada habitante de Rivas se sienta parte de este cambio y entienda que sus acciones diarias contribuyen a un futuro más sostenible.

La sostenibilidad no es una meta que pueda alcanzarse de manera aislada. Requiere un enfoque integral y colaborativo donde diferentes actores trabajen juntos hacia un objetivo común. En Rivas, la estrecha colaboración con el Ayuntamiento ha sido clave para el éxito de nuestras iniciativas. Esta cooperación asegura que estamos generando un impacto positivo y duradero, demostrando que la colaboración es esencial para alcanzar los ODS.

Estoy convencido de que la sostenibilidad es el camino hacia un futuro mejor. No es una opción, sino una responsabilidad urgente que debemos asumir colectivamente. La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en sostenibilidad, sino si podemos permitirnos no hacerlo.

Los proyectos implementados en Rivas Vaciamadrid demuestran que los ODS pueden y deben alcanzarse a través de la acción conjunta y el compromiso. Con voluntad, innovación y colaboración, es posible transformar esta responsabilidad en una realidad tangible.

En conclusión, la Agenda 2030 y la transición hacia smart cities no solo son esenciales para enfrentar los desafíos actuales, sino que son fundamentales para construir un futuro sostenible y equitativo. Rivas Vaciamadrid es un modelo a seguir, mostrando cómo la integración de la sostenibilidad en la planificación urbana puede generar beneficios significativos para la comunidad y el planeta.

*** Ángel Martín Beneit es director de Negocio de Sector Público en Edison Next Spain.