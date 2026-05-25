Nuevo Futuro reivindica el "derecho a imaginar" para la infancia en protección en su nueva campaña

La asociación Nuevo Futuro ha presentado este lunes 25 de mayo en CaixaForum Madrid la campaña Por el derecho a imaginar, una iniciativa con la que busca visibilizar la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que crecen bajo el sistema de protección y reclamar la necesidad de garantizar su seguridad y sus oportunidades de futuro.

La organización, que desde 1968 trabaja en la creación de hogares para menores que no pueden vivir con sus familias, plantea con esta campaña una reflexión sobre la importancia de la imaginación como herramienta para construir proyectos de vida y como un derecho ligado al desarrollo personal de la infancia.

La iniciativa pretende, además, impulsar una mayor implicación de instituciones, empresas y ciudadanía en el acompañamiento de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en España más de 50.000 niños, niñas y adolescentes viven actualmente bajo medidas de protección. En este escenario, Nuevo Futuro subraya la necesidad de ofrecer entornos estables y seguros que permitan a los menores desarrollar expectativas y aspiraciones de futuro.

Durante el acto de presentación, la entidad dio a conocer también su Memoria Anual 2025, en la que recoge los principales datos de actividad del último año.

Según la organización, en 2025 ha acompañado a 2.086 niños, niñas y jóvenes a través de 132 hogares y centros distribuidos entre España, Perú, Colombia, Portugal y Santo Tomé y Príncipe. La cifra representa un incremento cercano al 5% respecto a 2024.

La presidenta de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez Errázuriz, destacó durante la presentación el papel de los hogares como espacios de protección y desarrollo. "Desde 1968, seguimos entendiendo el hogar como un espacio de protección y reparación, de cuidado emocional y desarrollo integral de cada niño y niña. Pero también es el punto de partida hacia la autonomía", señaló.

El modelo de intervención de la asociación se basa en pequeños hogares integrados en la comunidad, concebidos para ofrecer un entorno cercano y estable a menores que llegan al sistema de protección.

La entidad explica que estos espacios buscan favorecer tanto la convivencia como la reparación emocional y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, además de facilitar, cuando es posible, una reincorporación familiar segura.

Por su parte, la directora general de Nuevo Futuro, Miriam Poole Quintana, subrayó el impacto de los programas desarrollados por la organización durante el último año.

"Cada cifra refleja una historia acompañada. En 2025 hemos seguido avanzando en programas clave como la prevención de conductas de riesgo, el acogimiento familiar, la atención psicosocial o el acompañamiento a la emancipación", afirmó.

La entidad cuenta actualmente con cerca de 700 trabajadores y alrededor de 2.500 voluntarios en España. Entre sus líneas de actuación destaca también el acompañamiento a jóvenes extutelados, un ámbito que desarrolla desde 2013 a través de programas dirigidos a facilitar la transición hacia la vida adulta de quienes abandonan el sistema de protección al cumplir los 18 años.

Sánchez Errázuriz explicó que el apoyo no concluye con la mayoría de edad. "A través de los programas de emancipación, continuamos caminando al lado de estos jóvenes en su transición a la vida adulta, apoyándoles en la construcción de su estabilidad personal, formativa y laboral", indicó.

Con la campaña Por el derecho a imaginar, Nuevo Futuro busca trasladar la idea de que la protección institucional constituye solo el primer paso en el proceso de acompañamiento a la infancia vulnerable.

La organización defiende que ofrecer oportunidades reales para que los menores puedan proyectar su futuro resulta esencial para favorecer su autonomía y desarrollo.

En este sentido, Poole Quintana hizo un llamamiento a la participación social y empresarial mediante fórmulas como el voluntariado, el acogimiento familiar o la financiación de programas educativos, psicológicos y de inserción laboral.

La entidad considera que la colaboración de distintos actores sociales resulta clave para ampliar las oportunidades de los menores y jóvenes atendidos en sus hogares y centros.