La OEI impulsa una hoja de ruta para blindar la democracia desde las aulas frente a la polarización política

Foto de familia de la presentación de la 'Hoja de Ruta por la Convivencia Democrática y la Educación en Derechos Humanos'. OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha presentado en Madrid su estrategia para fortalecer la convivencia democrática y la educación en derechos humanos en la región. Este documento nace en un contexto global complejo, marcado por la polarización política y el debilitamiento de las instituciones multilaterales tradicionales.

El proyecto es el resultado de un proceso de trabajo colectivo y multidisciplinar de lo que ya se conoce como el 'Grupo de Ávila', un equipo multidisciplinar compuesto por 25 expertos internacionales en defensa de los derechos fundamentales.

Estos especialistas, provenientes de la academia, organismos internacionales y la sociedad civil, se reunieron a puerta cerrada para definir las líneas maestras de la iniciativa.

Esta hoja de ruta no es solo una declaración de intenciones, sino que pretende orientar acciones concretas para reforzar los sistemas de derechos humanos en Iberoamérica. El objetivo principal es promover una cultura democrática sólida que se fundamente en la paz, la educación de calidad y una ciudadanía crítica.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en la Casa de América, contando con la presencia de destacadas autoridades del ámbito educativo y memorialista de España. Entre los asistentes destacaron Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación del Gobierno español.

El documento parte de un análisis profundo sobre el momento de crisis que atraviesa el sistema internacional de derechos humanos en la actualidad. Los expertos advierten sobre una tendencia global de retroceso democrático vinculada a la fragmentación geopolítica y al auge de discursos que cuestionan valores universales.

Entre los factores estructurales identificados en esta crisis destacan el aumento de la desigualdad social y la creciente precariedad que afecta a las nuevas generaciones. Asimismo, se señala la erosión del espacio público en los entornos digitales y la percepción de ineficacia que proyectan las instituciones democráticas actuales.

Ante este escenario, la propuesta de la OEI sugiere avanzar en ejes estratégicos como el abordaje crítico de la inteligencia artificial en la democracia. También se apuesta por el fortalecimiento del "litigio estratégico" y el fomento de la investigación como herramientas esenciales para mejorar la resiliencia institucional.

La iniciativa subraya la importancia de articular alianzas transversales entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil organizada de la región. Solo mediante políticas públicas coordinadas será posible frenar el deterioro de la convivencia y asegurar un marco de estabilidad para los ciudadanos iberoamericanos.

La educación como pilar fundamental de la libertad

Mariano Jabonero enfatizó durante el acto que, en un entorno de fatiga democrática, la región iberoamericana sigue manteniendo una vitalidad esencial para el cambio. El secretario general de la OEI fue tajante al afirmar que, sin el apoyo de las escuelas, la democracia corre un riesgo existencial.

Por su parte, Abelardo de la Rosa recordó que la educación y los derechos humanos son conceptos inseparables en la acción política de hoy. El secretario de Estado de Educación calificó esta nueva hoja de ruta como una herramienta necesaria para afrontar los desafíos pedagógicos de este siglo.

En la misma línea, Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, advirtió sobre la gravedad del cuestionamiento actual al orden internacional establecido. Para el representante español, la memoria histórica constituye un "antídoto natural" frente a las derivas autoritarias que amenazan la convivencia en paz.

El evento también sirvió para poner en valor proyectos educativos reales, como los premiados en el certamen de educación en derechos humanos Óscar Arnulfo Romero. Representantes de instituciones como la Fundació Escoles Garbí compartieron experiencias prácticas sobre cómo trasladar estos valores abstractos al trabajo cotidiano.

Los 25 miembros del denominado 'grupo de Ávila'. OEI

El desarrollo de este documento ha contado con la participación de expertos de diez países y representantes de entidades de gran prestigio mundial. Entre ellas figuran las Naciones Unidas, la Unesco, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio.

Nombres propios del ámbito jurídico y social, como Susie Alegre, Scott Parke Campbell o Natalia Gherardi, han aportado su visión técnica al proyecto. Esta diversidad de perfiles garantiza que la hoja de ruta tenga una aplicación práctica y ajustada a la realidad jurídica de cada nación.

La OEI, organismo que lidera la iniciativa, celebra este hito coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de democracia y libertad en España. Con 23 Estados miembros y una amplia red de oficinas, la organización se consolida como un puente fundamental entre Europa e Iberoamérica.

Desde su fundación en 1949, la OEI ha trabajado activamente para reducir el analfabetismo y fomentar la colaboración técnica en ciencia y cultura. Esta nueva hoja de ruta representa un paso más en su misión de hacer que la cooperación internacional suceda de forma efectiva.