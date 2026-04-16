La importancia de la inclusión: ONCE presenta su cupón para el Día del Libro con un cuentacuentos a ciegas

Esther Gili, ilustradora (izquierda); Carmen Bayarri (centro), directora del SBO y Jesús Badenes (derecha), directivo de Planeta, en la presentación del cupón. ONCE

"Pónganse los antifaces antes de comenzar la actividad". Es la orden que han recibido los asistentes a la presentación del cupón de la ONCE de este año para el Día Mundial del Libro. Esta vez dedicarán 5 millones de cupones ilustrados por Esther Gili y han contado con la colaboración del grupo editorial Planeta.

El evento, celebrado este jueves en la sede de la entidad en Madrid, pretendía que los asistentes se pusieran en la piel de una persona ciega para sentir cómo son algunos de sus momentos cotidianos del día a día.

Por eso han tomado un desayuno y han disfrutado de un cuentacuentos, pero a ciegas. La lectura la han podido realizar con uno de los libros multiformato –en braille, tinta y relieve– que elabora la ONCE para los estudiantes.

Marina Rojas, jefa de la Comisión Braille Española, ha sido la encargada de sumergir en la lectura a los asistentes leyendo el texto en braille.

A la vez, Carmen Bayarri, directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), les ha ido guiando para que pudieran apreciar con el tacto las texturas y los relieves de las ilustraciones que acompañaban a las páginas.

Son estos recursos los que permiten que los alumnos con discapacidad visual se inicien desde una edad temprana en la lectura, junto a familiares y personal docente. Además, son un añadido extraordinario para que disfruten de esa realidad táctil que les aporta mucha información.

La importancia de la inclusión

Bayarri ha aprovechado la ocasión para destacar la importancia de incluir en la lectura a todas las personas y cómo desde el SBO trabajan para que sea posible para quienes tienen discapacidad visual. "Nos abre un universo de posibilidades".

Por eso tratan de que llegue a las personas en todos los formatos –braille, sonoro, relieve, etc.–, ha remarcado. "Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de esos momentos de paz con un buen libro".

Eso, ha agregado, es lo que puede y debe hacer que seamos iguales. De hecho, el lema de este año para el Día Mundial del Libro es, precisamente, ese: "Leer nos hace iguales".

En cada edición, la parte gráfica del cupón corre a cargo de un ilustrador de la División Editorial del Grupo Planeta. Algunos de los nombres a los que se les ha encargado la tarea son Forges, Lady Desidia, René Merino y Pablo Rodríguez.

Dos de las asistentes al evento durante la lectura a ciegas. ONCE

Este año le ha tocado el turno a Esther Gili y ha decidido ilustrarlo con una mujer sumergida en la lectura de un libro en braille. Una imagen que transmite sosiego y tranquilidad y que reivindica el poder de la lectura y la paz que puede causar este hábito, se tenga o no discapacidad visual.

La iniciativa forma parte del acuerdo entre la entidad y Planeta para la adaptación de libros y audiolibros destinados a personas ciegas. La unión ha propiciado los Encuentros Literarios de los clubs de lectura ONCE con autores de renombre como María Dueñas, Dolores Redondo o Pilar Eyre.

Este año será Javier Serra quien realizará esta actividad el próximo 21 de abril. Acompañado por 4 lectores ciegos, leerán y debatirán sobre la creación literaria. Además, el conocerá cómo se prepara un libro para que puedan leerlo personas con discapacidad visual.

El SBO tramita cada año unas 50.000 solicitudes de personas ciegas y adapta un millón de páginas de libros en tinta y transcribe unas 3.000 obras cortas, incluyendo apuntes y exámenes para estudiantes.

También imprimen más de 7 millones de páginas en braille, copian más de 120.000 CD sonoros y realizan más de 8.000 relieves. Las personas ciegas o con discapacidad visual pueden acceder fácilmente a estos recursos si se afilian a la ONCE en su Biblioteca Digital, que ya cuenta con más de 87.000 obras en formato braille y sonoro.