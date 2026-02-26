La accesibilidad, un reto común que atañe a todos: "Hay quienes se quedan atrás porque otros no son empáticos con la solución"

La mañana de este jueves 26 de febrero se ha pintado de verde en la sede de EL ESPAÑOL, de la mano de TK Elevator. Lo ha hecho a través de una mesa redonda a puerta cerrada donde se ha puesto el foco en el impacto invisible de la accesibilidad. Y es que precisamente este se ha convertido en uno de los factores más determinantes a la hora de garantizar autonomía, bienestar y participación.

Tanto es así que, según el informe Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España elaborado por TK Elevator sobre movilidad accesible en nuestro país, el 54,4% de la población cambia rutas habituales, el 44% evita determinadas zonas, el 35,8% deja de acudir a comercios y el 30% renuncia a visitar a otras personas debido a problemas de accesibilidad.

Además, los instrumentos públicos diseñados para mejorar estas situaciones no siempre están llegando de forma efectiva a la ciudadanía. Tal y como desprende el reporte, solo el 18,5% de las personas conoce las ayudas disponibles y apenas el 9,4% de quienes han realizado reformas han logrado acceder a ellas.

Por ese motivo, expertos en vivienda, ciudad, accesibilidad, envejecimiento y políticas públicas han realizado un encuentro para analizar esta brecha entre el consenso social existente y su traslación efectiva a la experiencia cotidiana. Así, moderada por la redactora de Magas, Puri Beltrán, esta mesa redonda ha abordado, entre otras cuestiones, qué aprendizajes pueden extraerse desde distintos ámbitos.

Lo ha hecho de la mano de María Gómez, directora territorial Centro Canarias de TK Elevator; Carlos Zorita, responsable de infraestructuras y estaciones de Metro Madrid; Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España; Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) e impulsora de Madrid2050; Jesús Hernández Galán, director de accesibilidad e innovación de Fundación ONCE; y Noelia Cuenca, directora general de accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Si algo ha quedado claro después de este encuentro es que la accesibilidad nos atañe a todos, y no se trata de una normativa lejana. Porque, como indicaba la propia periodista de Magas, "no solo afecta a personas con discapacidad, sino también a aquellas con movilidad reducida, a sus familias y a los niños". Por lo que, en el caso español, se trata de una medida "urgente" de atajar.

La accesibilidad

"Muchas personas piensan que con ellos no va. Sin embargo, lo vamos a necesitar todos a lo largo de nuestra vida en algún momento. Por eso, es importante que desarrollemos una infraestructura con la que podamos envejecer y no con la que acabemos siendo presos de nuestra vivienda por razones de accesibilidad", sentenciaba Hernández Galán nada más arrancar la conversación.

"Hemos puesto mucho el foco en la sostenibilidad y en la seguridad, pero la accesibilidad es fundamental. No es una cuestión de responsabilidad social, es una cuestión de calidad", aseguraba el portavoz de Fundación ONCE. Una afirmación a la que se sumaba Sánchez: "No es un tema nuevo, pero en la pata social nos hemos quedado estancados".

Jesús Hernández Galán, director Accesibilidad e Innovación de Fundación Once. Sara Fernández

Desde Pacto Mundial lejos de ver este escenario como un reto empresarial, lo abordan como una "oportunidad para ser más competitivos y para poder dar acceso a un mayor número de personas a nuestros productos y servicios". Es, aseguraba su portavoz, la clave para "ampliar esos nichos de mercado".

En el caso de Cuenca, el planteamiento también es claro: "Es igualdad de oportunidades". Por eso, señalaba, es necesario "seguir trabajando y sumando esfuerzos, porque todos somos consumidores de accesibilidad, pero pasa desapercibida cuando no la necesitamos". De ahí que insista en que hay que "iluminar" esas carencias que todavía existen.

"No es solo una barrera física, sino que puede ser una barrera emocional. Afecta a la iluminación, a la señalética o, incluso, a los ruidos. Parecen cosas que no estamos acostumbrados a relacionar, pero tienen que ver con la accesibilidad y son factores a tener en cuenta cuando se realiza una planificación urbana", apuntaba Baldellou. A lo que añadía: "Tenemos que intentar aprender a pensar de forma más transversal y holística".

Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) e impulsora de Madrid2050. Sara Fernández

Similar es la opinión de Zorita, quien asegura que es "fundamental interiorizar en nuestros caminos que esto depende de todos y que los servicios tienen que ser utilizables por todas las personas". Porque, indica, no se trata de "analizar tal o cual discapacidad", sino de hacer que un entorno sea utilizable por cualquier tipo de persona.

¿Un hogar o una cárcel?

En ese sentido, la vivienda cobra especial protagonismo. Pues, en España, contamos con uno de los parques más antiguos de Europa y una población cada vez más diversa y más envejecida. El problema, dice Hernández Galán, es que "se diseñó mal en su momento y ahora está el reto de resolverlo".

La cuestión, apunta Baldellou, es que hablamos de un parque cuyo 80% es anterior a 1980, por lo que ella no lo considera tanto un problema de fallo en la ejecución, sino que fue "acorde" a la legislación del momento. En cualquier caso, tiene claro que, ni entonces, ni ahora, debemos quedarnos en los mínimos. "Hay que ir a por el máximo", afirma. Pero para poder hacerlo es necesaria "una labor de concienciación de todos los agentes que intervienen".

María Gómez, directora Territorial Centro Canarias TK Elevator. Sara Fernández

"A veces, nos dejamos llevar por las tendencias, pero generalmente es más caro intervenir cuando algo se ha estropeado que en el mantenimiento", subraya. Aunque, dejando al margen la cuestión económica, asegura que este es un problema social, porque, de no actuar, se estaría condenando al "aislamiento" a una parte de la población.

Sin embargo, la adaptación no es tan sencilla, especialmente si nos referimos a parques europeos con cascos históricos protegidos. Porque, como explica la portavoz del COAM, "la necesidad muchas veces choca, por eso tenemos que llegar a consensos y acuerdos con Patrimonio". Y es que, tal y como confiesa Cuenca, en repetidas ocasiones "las cosas no prosperan en función de quienes están al frente".

Y eso es algo que Gómez ha resumido con un ejemplo muy cotidiano, como puede ser la "falta de generosidad" en una comunidad de vecinos. "Hay un punto de egoísmo que tenemos que vencer como sociedad. Es cuestión de empatía", señala.

Carlos Zorita, responsable de Infraestructuras y Estaciones de Metro de Madrid. Sara Fernández

En ese sentido, Zorita no tiene dudas: "Todo tiene solución, pero si no empatizamos con esto estamos convirtiendo lo cotidiano en algo complejísimo. Es una exclusión que a veces no es muy visible, pero hay gente que se queda atrás simplemente porque alguien no es empático con la solución. Tenemos que dar el paso. Hay cuestiones que no son objeto de discusión".

Y es que, matiza Sánchez, cuando ponemos la accesibilidad sobre la mesa no podemos olvidar que "estamos hablando de derechos humanos". Por ese motivo, indica, "muchas veces hay que abordar esta cuestión desde un punto de vista económico y, sobre todo, a largo plazo".

Los retos

Para conseguir vencer ese muro, Hernández Galán hace hincapié en la necesidad de "concienciación, innovación y trascendencia de conocimiento". "Formar a profesionales es fundamental", asegura. Y, en ese sentido, destaca el papel de la tecnología como aliado, pero también como elemento de exclusión.

Por su parte, Cuenca hace un llamamiento a la base de todo: la comunicación. "Compartirlo puede servir para que otros repliquen, para garantizar que las personas puedan ejercer derechos, porque la falta de accesibilidad es una discriminación", sentencia.

Noelia Cuenca, directora General de Accesibilidad, Ayuntamiento de Madrid. Sara Fernández

Y añadía: "Tenemos que garantizar que todas las personas puedan participar en la vida de la ciudad. Concienciar a nivel interno, pero también a nivel externo. Hacer partícipe a la ciudadanía de que todos somos agentes de accesibilidad; que forme parte del ADN de todas las unidades. Hay que seguir trabajando para que los productos y servicios puedan ser utilizados por todos".

En ese sentido, Baldellou indica "estamos pensando en la economía de forma muy lineal" y que nos estamos olvidando del "impacto que genera una buena infraestructura". "El 80% de las enfermedades se deben al entorno edificable, pero si hacemos un buen entorno reducimos ese coste en salud. Y eso no se está midiendo", señala.

Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España. Sara Fernández

Por ese motivo, propone hacer "una monitorización más compleja" para incluir estos indicadores y "empezar a valorarlo en el retorno de las inversiones". "Es un reto y un desafío al que tendríamos que hacer frente".

En el caso del transporte, Zorita asegura que están trabajando en hacer que la red de Metro Madrid sea "accesible al 100%", lo que supone "superar las barreras físicas y distintas medidas más tecnológicas, que tienen que ser un complemento, sin sustituir lo que hay".