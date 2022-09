Vicente del Bosque, sobre su hijo: “Hemos cumplido todos los objetivos que teníamos con él”

En la sede de Por Talento Digital, en el madrileño barrio de Embajadores, Inserta Empleo, la entidad de la Fundación ONCE para la formación y el empleo, se ha presentado este lunes 26 de septiembre la iniciativa Comunidad por Talento Joven, un proyecto dirigido al entorno de los jóvenes con discapacidad —además de a las familias y a los profesionales— con el objetivo de asesorarlos para su incorporación al mercado laboral.

Entre los asistentes al evento, destacó la presencia del ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, padre de un joven con discapacidad. Además, la mesa redonda contó con la presencia de Mónica Estacio, activista y madre de un niño con discapacidad; Rafa Benítez, joven emprendedor y jugador profesional de baloncesto de UNES Barça con discapacidad física; Isabel Aranda, psicóloga coach; y Cecilia Simón, psicóloga y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) especialista en psicología evolutiva y de la educación.

Para las familias, cuyos representantes fueron Del Bosque y Estacio, la inserción laboral en muchas ocasiones significa dar palos de ciego. De hecho, el exseleccionador señaló: “Ha significado un camino que hemos recorrido sin tener idea”. Aunque reconoce que ha tenido suerte. “Hemos cumplido todos los objetivos que teníamos con él”, señaló.

Según indicó Estacio, el proceso no es muy diferente a otras familias, no obstante, “hay que ir luchando para cambiar las cosas poco a poco”. A pesar de que muchas veces ni siquiera sabe cómo proceder, explicó que utilizar el sentido común es clave.

Benítez, otro de los participantes en la mesa, admitió que, en su caso, había tenido suerte: “En mi ámbito familiar, siempre me han dado mucha libertad para escoger mis estudios”. Si bien aún no se ha incorporado al mercado laboral, aseguró que no le da pánico en absoluto.

“Si una cosa distingue a las personas con discapacidad es la organización. Si salimos de excursión, lo organizamos todo, vemos qué paradas de metro, de tren están adaptadas”, señaló. Así pues, para Benítez, las personas con discapacidad están más que capacitadas para acceder al mercado laboral: “Nos podemos adaptar perfectamente”.

Finalmente, en cuanto a los representantes profesionales, la psicóloga Simón destacó el hecho de que la educación inclusiva es un derecho humano y lo fundamental que es “hablar del empoderamiento”.

El espacio universitario, advirtió, es uno de los espacios que deben mejorar a la hora de recibir a alumnos con discapacidad. “No podemos perder talento por el camino por no estar adaptados, por no ofrecer las ayudas necesarias”, comentó la profesora de la UAM.

En esto coincidió con su compañera de profesión Aranda, que recalcó la necesidad de romper moldes: “Muchas veces, los límites están en la mente”. Y añadió: “Es importante mentalizar a la familia —en el sentido amplio de la palabra, es decir, incluyendo a tíos, primos, etc.—” para que con sus comentarios no limiten las metas de estas personas y les apoyen para que puedan “superar sus propios límites”.

En todo caso, subrayó Simón, hay que destacar la importancia de la participación social de las personas con discapacidad, pues su inclusión “beneficia a todas las personas”. Y concluyó: “Todos somos responsables de la inclusión”.

La 'Comunidad por Talento Joven'

Cofinanciada por el Fondo Social Europeo, esta iniciativa totalmente gratuita para los usuarios busca ser un espacio de conexión. Asimismo, la plataforma ofrece contenido de una forma integral, abordando todos los ámbitos de actuación: a los jóvenes con discapacidad, a sus familias y a los profesionales que los atienden (sanitarios, profesores y orientadores).

Así, según señalan de la propia organización, “la comunidad virtual cuenta con una serie de cursos enfocados a dotar de recursos, estrategias, pautas y testimonios que contribuyen a facilitar los procesos de inclusión laboral”. La Comunidad por Talento Joven, afirman desde la propia plataforma, nace para aportar la seguridad que todo ser humano necesita a la hora de abordar un nuevo capítulo de su vida.

“La falta de seguridad es uno de los elementos clave que puede haber detrás de la brecha de 7,8 puntos existente entre los jóvenes sin discapacidad que, nada más terminar su etapa de formación, se ponen oficialmente a buscar activamente empleo y los jóvenes con discapacidad que, en la misma situación, no lo hacen”, afirmó Álvaro Galán, coordinador del proyecto Alianza con el Talento. Y añadió: “Si conseguimos reducir esta brecha, la iniciativa será un gran éxito”.

