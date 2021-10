Diez mensajes clave del 'Summit Sustainability Barcelona 2021' de Forbes

Andrés Rodríguez, Presidente de Spainmedia y miembro del consejo de administración de EL ESPAÑOL ha ejercido como anfitrión del Forbes Summit Sustainability Barcelona 2021.

En el gran Teatre del Liceu, diferentes voces entre las que se encuentran nombres destacados como Narciso Berberana, Marilyne Mesiano, Nuria Rodríguez, Daniel Serra, se han unido bajo la invitación de la cabecera Forbes para abordar una jornada sobre el concepto de sostenibilidad y sus implicaciones.

La politóloga y asesora de ECODES, Cristina Monge, , comisaria del evento, ha resaltado en su intervención lo importante que resulta hoy en día que las informaciones sean claras y concretas. Por eso, ENCLAVE ODS resume a continuación los mensajes clave de la jornada, y las personas que los han defendido.

1. No hay alternativa a la sostenibilidad

En palabras de Martín Carretero, CEO de Red2Red, no existe una alternativa a la sostenibilidad por propia definición de la misma: "Lo que no es sostenible no se puede sostener".

Como añadió la comisaria del summit, de un modo más literario: "Hemos decidido apostar por la vida: esto va de que podamos seguir viviendo en el planeta".

2. La no acción implica costes

Monge resaltó el "sentimiento de urgencia" respecto a la crisis climática, algo que se repitió en las diferentes intervenciones.

Por su parte, Alberto Castilla, socio de sostenibilidad de EY, recordó un dato clave: "El 37% del PIB se puede perder si no se hace nada contra el cambio climático".

3. Llegamos tarde

Josep Ametller afirmó que llegamos tarde para parar el cambio climático, por lo que ahora "tenemos que enfocarnos ya en cómo mitigarlo". Para el director general y cofundador de Ametller Origen, "las empresas serán verdes o no serán".

4. Nuevos términos

Nuestra época necesita que pongamos esfuerzo individual para aprender un auténtico nuevo vocabulario que se relaciona con los hábitos. “Estamos en el momento de crear eso que se llama lenguaje de la sostenibilidad”, recordó Castilla.

5. El aprendizaje de la covid-19

La pandemia nos deja un aprendizaje social de interconexión de las distintas formas de salud. En opinión de Yolanda Erburu, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Sanitas, "la pandemia ha reforzado la idea de que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental están totalmente relacionadas".

6. Sostenibilidad y empresa

La sostenibilidad debe ser definida a favor del modelo de negocio de cada empresa, no a pesar del mismo. Para Castilla, "el éxito de las compañías dependerá de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial" y se deben dar “incentivos variables para empresas con objetivos sostenibles”.

7. Transporte y movilidad

Es urgente analizar nuestra disposición respecto a los medios de transporte y la movilidad. Marc Sanglás, director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, centró su intervención especialmente en la importancia del transporte y la movilidad sostenible. Pero también señaló que las empresas deben encontrar el modo de apostar por ello.

8. Dependencia energética

En España existe una gran dependencia energética, pero Joan Herrera, director del área de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, comenzó el debate subrayando que somos "ricos" en viento y sol. "Necesitamos sobre todo estrategias de ahorro y eficiencia", afirmó.

9. Alianzas

Las alianzas son la clave. Jaume Collboni, primer teniende de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, subrayó que la aceleración en la transformación "tiene que ser con una colaboración público-privada para que no haya ganadores y perdedores".

10. Promover los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible necesitan de una mayor difusión. Por eso el director de Spainmedia, Andrés Rodríguez, recordó que hacen falta más eventos como el de Forbes y una mayor atención específica de los medios de comunicación sobre la sostenibilidad.

En este sentido, el próximo 11 de noviembre la cabecera organiza el Forbes Power Summit Woman en Barcelona; el 30 de noviembre Forbes Summit Reinventing Extremadura en Mérida; y el 16 de diciembre Forbes Summit Reinventing Spain en Madrid.

