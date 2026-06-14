Las aulas como el escudo de la salud mental infanto-juvenil: así es la alianza histórica entre el Vaticano e Iberoamérica

La Santa Sede, la OEI y ministros de Educación de Iberoamérica han inaugurado en Roma un encuentro de alto nivel para diseñar una estrategia regional urgente frente a la crisis del bienestar emocional infanto-juvenil. Bajo el lema "Mapas de esperanza", la cumbre aborda los nuevos desafíos de la era digital y la inteligencia artificial.

El evento ha contado con la participación del secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, y el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero. Junto a ellos, el Prefecto José Tolentino de Mendonça y la doctora Emilce Cuda han debatido líneas de acción con los líderes educativos de la región.

Todos buscan dar respuesta inmediata a una alarmante realidad social que está dejando, según alertaron las instituciones convocantes, la tasa de suicidios infanto-juveniles más alta de la historia. La cita ha reunido también a importantes delegaciones de especialistas, agencias de desarrollo y entidades académicas internacionales de gran prestigio.

Durante la apertura, el Cardenal Parolin defendió firmemente a las familias, la educación reglada y la justicia social como pilares esenciales para blindar la salud mental de los niños. El purpurado destacó, además, el compromiso directo de la Santa Sede en el acompañamiento de este tipo de iniciativas institucionales.

Por su parte, el Cardenal Tolentino subrayó la necesidad de humanizar las herramientas digitales vigentes. Para el Prefecto, resulta prioritario conseguir que las nuevas tecnologías se transformen en verdaderos instrumentos de solidaridad y desarrollo de forma ética y responsable, resguardando siempre la integridad y la propia vida humana.

El rol de las escuelas y la tecnología

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, ha analizado detalladamente las causas de esta crisis actual en una conversación con ENCLAVE ODS.

Vincula directamente este escenario crítico con los efectos del aislamiento de la pandemia de COVID-19 y con una evidente pérdida de la función puramente educadora de la escuela tradicional.

"Estamos con un nivel de suicidios y otro tipo de problemas de salud mental menos graves como nunca ha estado", advierte Jabonero con una enorme preocupación sobre el diagnóstico estructural que afrontan hoy en día las aulas iberoamericanas.

Para revertir esta tendencia, Jabonero propone tres medidas que considera fundamentales dentro de las aulas. La primera consiste en mantener una vía de comunicación permanentemente abierta con los menores mediante una relación empática muy fuerte, basada en el diálogo continuo, el intercambio de opiniones y el hábito de preguntarles de manera directa.

Asimismo, el secretario general subraya la urgencia de estrechar la relación con el núcleo familiar. A su juicio, el entorno doméstico y el escolar son los que permiten medir el termómetro de lo que ocurre, ya que los alumnos manifiestan comportamientos completamente distintos en las aulas que en sus respectivas casas.

Como última clave, defiende el factor de la ejemplaridad que debe suponer la educación contemporánea. El secretario general apunta que los maestros y maestras deben ser personajes que actúen como educadores reales, aportando siempre una visión ejemplarizante como pauta de vida duradera para todos esos chicos que asisten a clase.

Recursos y políticas de Estado

Respecto a la financiación de estas medidas en las escuelas públicas de la región, Jabonero expone que no se trata de un proyecto costoso que exija "grandes infraestructuras o contrataciones masivas de docentes". Para el dirigente, la clave reside en la optimización del sistema educativo ordinario.

El secretario de la OEI recuerda que el sistema educativo no tiene como únicas funciones "enseñar matemáticas, lengua o inglés", sino que su misión principal es educar de manera integral. Por ello, insta a no utilizar la falta de recursos económicos "como un pretexto corporativo frente a lo cualitativo".

Para consolidar este plan regional, las autoridades iberoamericanas establecerán mesas técnicas bilaterales en los próximos meses. El objetivo prioritario será diseñar manuales éticos de convivencia digital y protocolos de detección temprana del riesgo suicida. Estas herramientas metodológicas se distribuirán de forma gratuita en todas las redes de escuelas públicas de la comunidad internacional.

En el ámbito tecnológico, el directivo iberoamericano defiende la necesidad de implementar una regulación firme de la inteligencia artificial inspirada en el modelo de la Unión Europea. Según Jabonero, es vital establecer controles éticos para evitar que la tecnología entre en la intimidad de las personas o condicione su comportamiento habitual.

A pesar de las marcadas diferencias políticas entre los gobiernos de la región, el encuentro ha logrado un consenso unánime y transversal. Jabonero se muestra optimista respecto a la continuidad de la estrategia, recordando que la OEI tiene amplia experiencia favoreciendo transiciones exitosas entre administraciones de distinto signo político.