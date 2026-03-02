La brecha de género se reduce solo 4 décimas en un año: a este ritmo llegaremos a la igualdad ni en un siglo

Una persona durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2025, en Buenos Aires (Argentina). Sebastián Hipperdinger Europa Press

La brecha de género global apenas ha avanzado cuatro décimas en el último año y el mundo solo ha cerrado el 68,8% de la desigualdad entre mujeres y hombres. El pronóstico, según el Foro Económico Mundial, es que sean necesarios " más de 100 años para conseguir una situación de igualdad".

O, por lo menos, así lo muestran las conclusiones del Informe de Brecha de Género de 2026 de OBS Business School, que sostiene que una parte sustancial de la desigualdad persiste "precisamente porque no se ve".

El estudio, dirigido por la profesora Marta Grañó Calvete, parte de una premisa clara: la desigualdad contemporánea no se limita a brechas salariales o de representación. Porque, como resume el documento, "aquello que no se ve, no se mide y, por tanto, no se gestiona". De ahí que el informe identifique tres niveles de invisibilidad: "No ser vista, no ser medida y no ser tenida en cuenta".

En paralelo al estancamiento de los indicadores, crece la percepción de que la igualdad ya se ha alcanzado. De hecho, el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2024, indica que el 52% de los jóvenes de 16 a 24 años considera que el feminismo "ha sobrepasado sus objetivos".

Razón por la que esta brecha entre percepción e indicadores objetivos termina por configurar, según el informe, una "desigualdad cognitiva y cultural". Especialmente, en la dimensión económica y de participación.

Fuera del foco

Uno de los núcleos centrales del informe es el trabajo no remunerado. Pues, tal y como muestran los datos, cada día se dedican "más de 16.000 millones de horas" en el mundo a tareas domésticas y de cuidados. Y, en ese sentido, ONU Mujeres confirma que la población femenina destina "2,5 veces más horas diarias" que los hombres a estas labores.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 708 millones de mujeres están fuera del mercado laboral debido a responsabilidades de cuidados no remunerados.

Tanto es así que, en México, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares cifró en 2024 su valor en el 23,9% del PIB nacional. E, incluso, Naciones Unidas ha llegado a advertir de que, en algunos países, podría superar el 40% del PIB si se incorporara plenamente a las cuentas nacionales.

De este modo, apunta el documento, esta carga genera "pobreza de tiempo" y limita la autonomía económica femenina, afectando ingresos, cotización y protección social.

Por debajo de la media

El informe también subraya la feminización de sectores esenciales como la limpieza, la educación infantil o los cuidados. Sin embargo, la OIT, en su Resolución sobre trabajo decente y economía de los cuidados (2024), señala que la economía de los cuidados es estratégica, pero acumula "déficits de trabajo decente".

La cuestión, desprende el reporte, es que existen 75,6 millones de trabajadores domésticos en el mundo y, la mayoría, son mujeres. Y a esto se suma que, en Europa, Eurofound documenta que quienes trabajan en servicios sociales perciben, en promedio, "alrededor de un 20% menos que el salario medio".

En otros sectores, como los medios de comunicación, solo el 24% de las direcciones editoriales están ocupadas por mujeres, según Reuters Institute. Y, en el ámbito tecnológico, menos del 29% de los empleos globales están en manos femeninas.

Sistemas sesgados

La invisibilidad se extiende a la investigación biomédica. Y es que en muchos ensayos clínicos "menos del 30%" de participantes son mujeres. En concreto, un análisis de más de 20.000 estudios publicado en 2025 muestra déficits persistentes en cardiología o neurología.

El problema es que esta falta de desgregación por sexo limita la evidencia clínica y puede derivar en "sobredosificación, infradosificación o efectos adversos no previstos", tal y como muestra el informe.

En tecnología, la brecha digital persiste. Pues, el 70% de los hombres usa internet frente al 65% de las mujeres, lo que supone 189 millones de hombres conectados. De hecho, en España solo el 14,8% de los graduados en Informática son mujeres y el 28,7% en Ingenierías.

Además, ONU Mujeres ha alertado de que los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir sesgos cuando los equipos desarrolladores carecen de diversidad. Y, al mismo tiempo, el documento advierte de que la desigualdad puede amplificarse en entornos digitales que, en un principio, se presentan como neutrales.

Medir para transformar

Ante tal situación, la investigación concluye que avanzar hacia la igualdad real exige ampliar "el campo de lo que considera relevante y medible". Y, en esa línea, menciona propuestas como la redistribución de los cuidados, la incorporación de datos sesgados o la auditoría de sesgos tecnológicos.

Se trata, afirma el informe, de alcanzar la la igualdad en todos los campos, porque "la desigualdad que no se ve no es menor", sino que, por el contrario, "es la que sostiene muchas otras". Por ese motivo, visibilizarla, sostiene, es una condición necesaria para cerrar la distancia entre la igualdad proclamada y la efectiva.