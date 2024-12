Las matemáticas de la modelo Laura Sánchez: en todas las comidas tiene que calcular el azúcar por su diabetes

¿Se imagina usted que cada vez que se quiera ir de tapas, o a comer con los amigos, tuviese que medir todo lo que come? Y no porque sea alérgico a nada en particular, sino simplemente porque su cuerpo no produce la suficiente —o directamente nada, que de hecho sería mejor— glucosa. Pues así viven 5 millones de personas en España.

Una de ellas es Laura Sánchez (Alemania, 1981), modelo y empresaria, que saltó a la fama por encarnar a Pepa en Los Hombres de Paco. "Puedo comer de todo, pero tengo que calcular todo el rato lo que como para saber cuanta insulina necesito. Es lo más fastidioso, la cabeza no descansa nunca".

Sánchez, con naturalidad andaluza, cuenta que a ella no le diagnosticaron la diabetes hasta los 40 años en un control rutinario. "Siempre he comido sano y por eso nunca pensé que fuera diabética", porque esta enfermedad no solo aparece por la alimentación, sino por muchos otros factores como el ciclo menstrual, el estrés, los hábitos diarios o la herencia genética.

De hecho, como el doctor Durántez le dijo a ENCLAVE ODS | El Español, a partir de los 40 todo el mundo es diabético o prediabético. Conforme se va envejeciendo, las probabilidades de desarrollar anomalías con el azúcar son mucho más probables. El doctor ponía el ejemplo que es peor un zumo de naranja al despertar que un dulce postre después de una copiosa comida con el café.

Hay dos tipos de diabetes, la de tipo 1 y la de tipo 2. La primera es la incapacidad total del cuerpo de producir insulina, pero la de tipo 2 es la que la produce pero de manera insuficiente. La segunda es incluso más peligrosa precisamente por la variabilidad de la producción, y puede más problemas en otras enfermedades o en intervenciones médicas.

Las comidas en orden

Sánchez lo describe más en detalle: "Primero metemos las verduras, luego las proteínas y después los hidratos, porque los hidratos se convierten en azúcares es lo primero que engancha tu cuerpo y entra en la sangre. Entonces, si le haces una base de proteínas y vegetales, la absorción es mucho más lenta y se asimila mejor".

Afortunadamente para ella, cuando le diagnosticaron esta enfermedad ya había grandes avances médicos para llevar esta pandemia silenciosa con la mayor normalidad. Antes de los sensores de glucosa, los diabéticos tenían que hacerse continuamente pequeños pinchazos para analizar la sangre. Ahora, los sensores hacen un análisis continuo y mandan alarmas al móvil.

Laura Sánchez en el pódcast especializado Diabetes X. Cedida

El periodista especializado en salud y con un trato cercano a la diabetes, Ángel Ramírez, llama a la prudencia en el pódcast Diabetes X, de Dexcom. No existen soluciones mágicas, aunque muchos pacientes, como Sánchez, son optimistas.

Ella dice que lo que peor lleva es el desgaste mental de tener que pensar siempre qué come y bebe, y es cierto que tiene ese optimismo "con el que la parió su madre", pero ¿podrá algún día irse de tapas sin pensar en el azúcar?