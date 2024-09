El 'Hawái de Europa' está en España: la región con más especies únicas en el mundo que sigue creciendo

Conocido como el 'Hawái de Europa', las islas Canarias son el destino perfecto para aquellos viajeros que buscan nuevas aventuras en un enclave repleto de abrupta naturaleza, especies únicas en el mundo y vivencias que bien podrían darse en un lugar muy apartado del universo.

Más cerca del continente africano que de España, las ocho islas que conforman el archipiélago se sitúan en pleno océano Atlántico, ofreciendo una simbiosis única de paisajes volcánicos, impresionantes playas y una diversidad excepcional. Las Canarias son mucho más que un destino de vacaciones, es un paraíso repleto de sorpresas que ha conseguido captar la atención de reconocidos viajeros internacionales.

El último en reconocer la salvaje belleza de las islas ha sido el aventurero estadounidense Nick O'Brien, quien no ha podido evitar caer rendido a los encantos de este archipiélago español. Tal y como expresa en su cuenta de Twitter: "Algunos le llaman el Hawái europeo, pero este sobrenombre no le hace justicia", y no le falta razón.

La región más biodiversa de España

La biodiversidad de las islas Canarias es impresionante. Se estima que es la región más rica, biológicamente hablando, de toda España. Tan solo en 2023 se descubrieron 45 endemismos, albergando aproximadamente 4.00 especies, lo que supone la mitad de todo el territorio: 3.000 animales y 680 plantas diferentes.

Ello teniendo en cuenta que el archipiélago canario cuenta con una escasa superficie y, aun así, alberga más de 17.631 especies terrestres y 7.888 marinas, según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, lo que la convierte en uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad mundial.

Lagarto gigantes de la isla de El Hierro, islas Canarias. iStock

Se entiende por 'endemismo' una especie cuya distribución solo se encuentra en un territorio concreto. Esto quiere decir que las islas Canarias cuenta con una riquísima fauna y flora, única en el mundo, con ejemplares como el lagarto gigante, el murciélago orejudo o la tortuga boba, actualmente en peligro de extinción.

Explicación que aclara perfectamente Víctor de León, biólogo de la Asociación Forestal Fénix Canarias: "En los entornos insulares es muy habitual que se descubran especies nuevas con frecuencia por dos principales razones: en primer lugar, porque al tratarse de islas, estas especies están aisladas del mundo y pueden explotar nichos ecológicos con menos competencia que en los continentes; en segundo lugar, las islas son un laboratorio de lo que pasa en el resto de continentes y hay un mayor interés científico en su estudio”.

Riqueza paisajística única

La historia que rodea al archipiélago canario es apasionante desde el origen de su nombre hasta cómo se ha convertido en el 'Hawái europeo'. Existe una versión, la más extendida y cuerda con respecto a su nomenclatura, que asegura que 'canarias' proviene de latín 'canis'. Cuando el rey Juba II de Mauritania mandó a sus tropas a colonizar las islas, se encontraron como un lugar repleto de perros, de ahí su nombre.

Pero no fue este detalle lo que ha conseguido cautivar a todo aquel que ha pisado estas tierras. El origen volcánico de las islas Canarias ha dado lugar a paisajes de una belleza y singularidad inigualables. Ejemplos destacados son el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, donde se puede explorar un paisaje lunar esculpido por erupciones volcánicas; o Fuerteventura, la isla más antigua, cuenta con más de 20 millones de años de historia geológica.

Roque de Las Ánimas al atardecer, Parque Rural De Anaga, Tenerife. iStock

Por otro lado, El Teide, situado en Tenerife, cuenta pico más alto de España con 3.718 metros de altura. Este impresionante volcán, además de ser un símbolo de Canarias, también es un importante atractivo turístico. El Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece un paisaje volcánico espectacular, además de una flora y fauna únicas.

Del mismo modo, el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera es otro rincón imprescindible. También declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este parque alberga una de las mejores muestras de laurisilva, un tipo de bosque subtropical que es un auténtico relicto del pasado.

Silbo gomero.

La riqueza cultural del archipiélago canario es igualmente fascinante. La Gomera es famosa por su lenguaje de silbidos, el silbo gomero, utilizado por los habitantes para comunicarse a través del accidentado terreno de la isla, muestra indiscutible de la ingeniosidad y adaptación de los canarios a su entorno.

El patrimonio natural y cultural de las islas Canarias hace de esta región un lugar único en el mundo. No es de extrañar que sea considerado el 'Hawái de Europa, y poco nos parece. Si no lo has visitado aún, este debe ser tu próximo destino y, si ya eres un enamorado declarado del archipiélago, te invitamos a re-descubrirlo con una visión totalmente renovada.