'Gobernator' planta cara a los negacionistas: este es el programa de Schwarzenegger para 'mazarse' por el planeta

"Bombea tus músculos" ("Pump up", en inglés). Estas fueron las palabras del exfisicofulturista, actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en un reciente vídeo compartido por redes sociales. En él también animaba a la gente a "ir en bici al trabajo, a cenar o a una cita". Y contraponía esta opción a la del coche, haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual y desdeñando las promesas contra el cambio climático de los políticos. Este alegato se enmarca dentro de una iniciativa que está promoviendo en la Cumbre Mundial de Austria (Austrian World Summit, en inglés) fundada por el propio actor en 2017.

Un comunicado de los organizadores de esta señalada cita rezaba: "Arnold Schwarzenegger te invita a (el programa) Pump For The Planet. Únete a él y ponte en forma para el futuro, solo que esta vez no se trata de desarrollar músculos, sino de reforzar hábitos ecológicos".

La rutina, tal como explican en la página web homónima, abarca siete semanas, abordando en cada una de ellas un aspecto importante para la protección del medioambiente: la movilidad sostenible, la nutrición, la gestión de recursos, la energía limpia, la comunicación, el consumo consciente y un medio ambiente limpio son esenciales para nuestro planeta.

"Hacemos ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo, pero la vitalidad de nuestro medio ambiente es igual de importante para nuestro bienestar. Nuestro planeta necesita un apoyo activo, y por eso hemos desarrollado El Entrenamiento Definitivo para el Medio Ambiente. Únete e integra en tu vida diaria hábitos respetuosos con el medio ambiente", explica Monika Langthaler, directora de la iniciativa.

El Entrenamiento Definitivo para el Medio Ambiente

Durante la primera semana, proponen en la campaña, se han de cumplir tres objetivos muy simples: ir al trabajo en bicicleta (tres veces), recorrer distancias cortas a pie (dos veces) y planificar tu próximo viaje en tren (una vez). Estos ejercicios pretenden minimizar la huella de carbono del transporte, cuyo impacto es alrededor del 20% del total de emisiones de CO₂ en el mundo. Las semanas posteriores incluyen hábitos como comprar alimentos de temporada, ducharse durante un minuto menos de lo habitual o escuchar un pódcast sobre protección del medio ambiente.

Hasta la celebración de la próxima Cumbre Mundial de Austria, el 20 de junio, cada semana se publicará un vídeo donde Schwarzenegger y otras personalidades presentarán diversos hábitos. Por el momento se ha confirmado la aparición de estrellas del mundo del deporte y el cine como Ralf Moeller, Felix Neureuther, Harald Siegel, Elisabeth Görgl, The BossHoss y Barbara Meier. Todos ellos participan activamente en el entrenamiento y seguirán la rutina de El Entrenamiento Definitivo para el Medio Ambiente.

Schwarzenegger aconseja, tal como suele hacer aquellos iniciados al mundo del fitness, "no parar hasta que se convierta en una rutina". A lo que añade:"Para mucha gente, el primer paso es el más difícil. Así que encuentra algo, lo que sea, que puedas hacer y sigue con ello". Emulando los ejercicios que se hacen para 'mazarte en el gym' recomienda hacer una repetición más, concentrarse en hacer todas las repeticiones si se llega al fallo antes o buscar un compañero de entrenamiento.

El Gobernador Verde

El pasado 22 de marzo, Schwarzenegger se unió al actual gobernador de California y a la actiz Jane Fonda en el campo de fútbol de Ladera Heights para clamar por el mantenimiento de una ley de 2022 que prohíbe nuevos pozos de petróleo y gas cerca de viviendas, escuelas y hospitales. Y hace un año, el actor copó los titulares de la prensa estadounidense con unas declaraciones muy duras contra los dirigentes políticos del país: "Mientras sigan hablando del cambio climático global, no irán a ninguna parte. Porque a nadie le importa", dijo en el programa Sunday Morning de la CBS.

Por supuesto, este discurso siguió uno de los principios que ha defendido durante toda su carrera política: "menos palabras y más hechos". Y es lo que ha hecho a través de la iniciativa Pump For The Planet. Durante su alegato en contra de las promesas climáticas de los políticos enfatizó que "hay que replantear las cosas y comunicarlas de otra manera y decirle a la gente que estamos hablando de contaminación. La contaminación genera cambio climático, y la contaminación mata".

Y a través de otro paralelismo, esta vez con su personaje más icónico en la gran pantalla, Terminator, con una misión programada, dijo en declaraciones a la CBS que objetivo es "reducir los gases de efecto invernadero en todo el mundo (…) porque me gusta tener un cuerpo sano y una Tierra sana. Por eso lucho. Y esa es mi cruzada".

La trayectoria de este icono es variopinta: fisicoculturista famoso; héroe de acción de Hollywood; gobernador de California por el Partido Republicano; y, en la actualidad, defensor del clima. La cruzada por el clima le ha llevado a crear su propia plataforma de activismo, la Iniciativa Schwarzenegger por el Clima —que organiza desde 2017 la Cumbre Mundial de Austria—, para comunicar la emergencia climática.

La faceta de activista medioambiental de Schwarzenegger no se queda solamente en la denuncia pública de la inacción política en materia de cambio climático. En 2006, cuando todavía era gobernador —el último de la era republicana— del estado de California, puso su estampa la Orden Ejecutiva de California S-03-05 o Ley de Soluciones al Calentamiento Global de California.

Esta ambiciosa (y pionera) norma fijaba objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de California y determinaba las responsabilidades de los organismos estatales en su aplicación y en la elaboración de informes de evaluación. Esto le hizo ganarse el apodo de Gobernador Verde (Green Governator, en inglés)

Los negacionistas, contra las cuerdas

En diciembre de 2015, Schwarzenegger se aventuró en redes sociales en una cruzada contra los negacionistas planteando una serie de interrogantes y un supuesto imaginativo. "Hay dos puertas. Detrás de la puerta número uno hay una habitación completamente sellada, con un coche normal de gasolina. Detrás de la puerta número dos hay una habitación idéntica, completamente sellada, con un coche eléctrico. Ambos motores están funcionando a toda potencia".

Y añadió: "Quiero que elijas una puerta para abrir, entres en la habitación y cierres la puerta tras de ti. Tienes que permanecer en la habitación que elijas durante una hora. No puedes apagar el motor. No tendrás máscara antigás". Schwarzenegger supuso que la gente elegiría la segunda puerta. "¿Quién querría respirar esos humos?; esta es la elección que el mundo está haciendo ahora mismo", concluyó.