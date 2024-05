El 6% de los españoles son 'negacionistas del reciclaje': cántabros y gallegos, los que más 'ecomitos' se creen

El 87,8% de la población española recicla "prácticamente siempre" los envases de vidrio. Esa es, asegura un estudio de GfK para Ecovidrio, la realidad de nuestro país. Además, un 18% de los españoles tiene un "perfil ecoactivista". Las conclusiones, dicen desde la entidad encargada del reciclaje de envases de vidrio en España, "reflejan un alto compromiso de los ciudadanos" con la gestión de este material. Sin embargo, habría un pero —en mayúsculas—: el 5,9% de los españoles son "negacionistas del reciclaje".

Esto, aseguran desde Ecovidrio, demuestra que "todavía circulan falsos mitos entre parte de la población". Uno de los más extendidos, por ejemplo, es ese que dice que los residuos se mezclan cuando se vuelcan en los camiones de recogida. El 25,9% de los encuestados por GfK creen este ecomito del que ya se habló en ENCLAVE ODS.

Desde Ecovidrio explican que el vidrio “se recoge de manera selectiva y los camiones son para un solo material”. Aunque, reconocen, existen dos tipos de camiones: unos selectivos, exclusivos para el vidrio, y otros con varios compartimentos que garantizan la separación de residuos dentro del propio vehículo. Este último se suele utilizar para envases de plástico o papel y cartón.

[Ni todo el plástico se recicla ni las reforestaciones son la panacea: los mayores mitos medioambientales, a examen]

Otros mitos ampliamente extendidos —y aceptados entre el 6,9% y el 6,6% de los encuestados— son que la calidad de un producto reciclado es peor o que reciclar contamina más que producir un nuevo producto. Algo que, desde Ecovidrio, recuerdan que es completamente erróneo.

Eso sí, reiteran desde la entidad de gestión de residuos de vidrio, a pesar de estos falsos mitos, los españoles negacionistas del reciclaje son un reducto en nuestro país. Estas personas, aseguran desde Ecovidrio, "no reciclan o están convencidos de que reciclar no es útil".

La mayoría de estas personas, además, viven en municipios pequeños de entre 10.000 y 50.000 habitantes. Y Galicia y Cantabria son las comunidades autónomas donde más negacionistas del reciclaje habría, según el estudio de Ecovidrio.

País de 'ecoactivistas'

En la otra cara de la moneda están los ecoactivistas, aquellos que, dicen desde Ecovidrio, "separan correctamente todos sus residuos y además animan a su entorno a reciclar más y llaman la atención a los que no lo hacen".

Navarra (24,1%), el País Vasco (23%), la Comunidad de Madrid (21,1%), Castilla y León (20,1%) y Asturias (20%) son las regiones donde la población está más comprometida, concienciada y, de paso, sensibiliza a los demás. Los mayores porcentajes de personas comprometidas se dan en las ciudades de más de 100.000 habitantes en estas comunidades autónomas.

Infografía con los resultados del estudio. Ecovidrio

Según los resultados de GfK, tanto hombres como mujeres muestran niveles de ecoactivismo "muy similares" (18,8% y 17,3%, respectivamente). Y matizan que ellos generan más residuos de envases de vidrio a la semana que ellas (6,86 vs. 5,56 envases por persona, respectivamente). Además, aseguran desde Ecovidrio, son los mayores de 45 años los ciudadanos más ecoactivistas. Sorprende, también, que los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años "demuestran una menor implicación con el reciclaje".

De ellos, el 67,7% asegura que recicla vidrio por "conciencia ambiental", mientras que el 43,5% lo considera un deber ciudadano. Por el contrario, aquellos que no colaboran en la recogida selectiva de envases de vidrio alegan que los contenedores están demasiado lejos (31,2%), que no tienen sitio en casa (28,2%) o que no merece la pena separar residuos porque, erróneamente, creen que al final los mezclan todos (27,6%).

Información contra los 'ecomitos'

El estudio tiene claro cómo ampliar el altavoz de los ecoactivistas para que el negacionismo del reciclaje no aumente y gane la partida. "Incrementar la información sobre el reciclaje sigue siendo fundamental para aumentar los niveles de recogida selectiva de residuos en España", indican en un comunicado desde Ecovidrio.

[¿Qué pasa con la botella de cava que tira al contenedor verde? Lo descubrimos en una planta de reciclaje]

Algo que, además, apoyan los encuestados por GfK. "7 de cada 10 personas abogan por dar más información sobre el ahorro que implica el reciclaje en el precio final de un producto, sobre lo que ocurre con los envases tras ser reciclados o sobre los efectos de no reciclar sobre el medioambiente". Además, el 64,6% considera que las campañas de sensibilización influyen mucho a la hora de cambiar el comportamiento de la gente para que recicle más.

Sin embargo, para muchos la concienciación y la información no bastan. Según el estudio, el 59,5% de la ciudadanía apoyaría establecer un sistema de multas para aquellas personas que no reciclan y el 43,5% cree que hay gente que solo reciclaría vidrio si se les multara por no hacerlo.