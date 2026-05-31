El pueblo más pequeño de Castilla-La Mancha: 1.140 vecinos viven en apenas un kilómetro cuadrado de término

Casi en la frontera con la provincia de Cáceres, se esconde un pueblo toledano que es toda una anomalía geográfica. Ostenta el término municipal más pequeño de toda Castilla-La Mancha, apenas 0,97 kilómetros cuadrados; sin embargo, cuenta con una población de unos 1.140 habitantes.

Hablamos de El Puente del Arzobispo, una localidad que aúna historia y arte en un espacio megacomprimido. Lo que le falta amplitud le sobra en proyección universal, ya que su tradicional cerámica verde fue declarada en 2019 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La entrada al municipio ya avisa al visitante de que este no es un pueblo fantasma de la España vaciada. Al aparcar junto a la Cañada Real, las fachadas y los tenderos de los comercios de artesanía son el mejor escaparate de bienvenida.

Panel cerámico recordando que la villa de El Puente del Arzobispo es tierra de alfareros. Cultura CLM

En El Puente del Arzobispo manda el verde esmeralda, el tono inconfundible que tiñe los platos, jarras y azulejos de cerámica que llevan moldeando los locales desde hace siglos. Además, ese color les sirve para diferenciarse de la famosa cerámica azul de Talavera de la Reina.

Aunque la falta de relevo generacional y las nuevas tendencias de consumo tengan en jaque a esta tradición milenaria, todavía queda algún guardián de esta disciplina artística.

1) Orza de loza esmeralda con tapa perteneciente a la serie esmeralda (escenas polícromas con animales -perdiz-). 2) Azulejería de la Plza. España de la localidad, perteneciente a la serie del pino, motivo muy trabajado durante el S. XIX y facilmente diferenciable por el protagonismo arbóreo de un pino o ciprés, coloreado en tonos verdes y perfilado en manganeso (violeta negruzco). Cultura CLM

Más allá de la alfarería, el carácter de la villa se saborea en su gastronomía. Es imprescindible hacer una parada en sus carnicerías para adquirir productos como la panceta oreada, el salchichón de bellota ibérico o su emblemática morcilla de calabaza.

Dentro del término municipal más minúsculo de la región te toparás con un patrimonio de sillería impresionante. Las torres de la iglesia gótico-mudéjar de Santa Catalina —una rematada en negro y otra con el omnipresente verde cerámico— custodian la panorámica visual.

Iglesia gótico-mudéjar de Santa Catalina en El Puente del Arzobispo (Toledo). Wikimedia

A pocos metros, la plaza de España se abre paso enseñando los antiguos hospitales de pobres del siglo XIV y la casa natal de Diego de Villarroel, el militar local que terminó fundando la ciudad de San Miguel de Tucumán en Argentina allá por el 1565.

Sin embargo, el origen de todo, el monumento que justifica que el rey Juan I bautizase este rincón en el siglo XIV está al final de la calle Matadero y junto al Centro de Interpretación de la Cerámica.

Puente del Arzobispo. Wikimedia

Se trata del majestuoso puente medieval de once ojos encargado por el arzobispo Pedro Tenorio entre 1383 y 1388. Nacido para asegurar el paso de las ovejas merinas de la Cañada Leonesa y de los peregrinos del Camino Real de Guadalupe, hoy el puente une Toledo con Cáceres por encima del río Tajo.