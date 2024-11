La última famosa que ha visitado Puy du Fou en Toledo: "Es lo más alucinante que he visto en muchísimo tiempo"

Puy du Fou se ha convertido en un lugar de culto de la historia de España que permite al visitante sentirse parte de algunos de los capítulos más importantes que nos han contado los libros. Cada vez son más los que visitan el parque ubicado en Toledo y quedan boquiabiertos y con ganas de repetir.

Una de las últimas caras conocidas del mundo del cine y el espectáculo que ha quedado impresionada tras la visita a Puy du Fou ha sido la actriz Natalia Verbeke, famosa por películas como 'El otro lado de la cama' o 'Días de fútbol' y por series como 'Los Serrano' o 'Doctor Mateo'.

"Vas a disfrutar, te vas a reir, te vas a emocionar. Es que lo tiene todo. Me habían hablado maravillas y ahora que he venido no entiendo cómo no he venido antes. Es lo más alucinante que he visto en muchísimo tiempo", ha asegurado la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Puy du Fou España (@puydufouespana)

Con esta visita, Natalia Verbeke se une a una larga lista de famosos que han pasado por Puy du Fou. Algunos de ellos son Risto Mejide, Tamara Gorro, Gloria Camila Ortega, Roberto Leal, Carlos Baute, Lorenzo Caprile o Vanesa Romero.

Navidad en Puy du Fou

Puy de Fou está a punto de estrenar su temporada de Navidad, que este año durará del 30 de noviembre al 4 de enero. Por tercer año consecutivo el parque temático más premiado de nuestro país se convertirá en la morada de los Reyes Magos y en el Belén más grande de España.

Además, sin renunciar a sus espectáculos clásicos, llenará de ilusión los corazones de mayores y pequeños con 'Sueños de un Ángel Pícaro', un Belén inmersivo que relata de forma muy especial todo lo que ocurrió la mágica noche del 24 de diciembre.

Cabe añadir que durante la temporada navideña Puy du Fou cuenta con más sorpresas como coros o mercados navideños.