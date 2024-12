Así debes actuar en Navidad para disfrutar con la familia y los compañeros sin morir en el intento, según un experto

Navidad, Navidad, dulce Navidad... O no tan dulce. Para muchas personas, compartir eventos navideños con sus compañeros de trabajo e incluso algunos de sus familiares se convierte en todo un reto, cuando no en un mal trago.

Para que todo fluya convenientemente y poder disfrutar de las reuniones, comidas y cenas de Navidad pese a tener que lidiar con el cuñado impertinente o los excesos imprudentes, el toledano Julio García Gómez ha lanzado su Manual de la Navidad en compañía con 10 claves.

Experto en relaciones sociales, comunicación y expresión de la Fundación Casaverde, García Gómez ha lanzado un decálogo de consejos para saber "qué hacer y qué decir cuando me siento a la mesa para celebrar en familia o con los compañeros".

El experto en comunicación y relaciones sociales Julio García Gómez.

Unas "pautas de relación y comunicación para superar una Navidad más las reuniones familiares, sociales y reuniones de empresa" que compartimos a continuación:

En los encuentros de empresa, saber elegir muy bien al lado de quien me siento, con quién comparto mesa y mantel, o si es en formato cóctel de pie, cómo debo marcar el territorio donde me voy a desenvolver, marco un círculo imaginario, planifico cuándo me acerco al jefe y preparo estratégicamente una serie de preguntas y posibles respuestas. Si conozco a los compañeros del encuentro, no debo abusar de hablar en exceso de mi familia, mis temas personales y mis logros profesionales. Tengo que dejar que mi compañero de sitio sea el protagonista del encuentro. No hay que preguntar más de la cuenta. Mesura, prudencia y conocimiento del terreno. No abusar de la comida abundante y menos de la bebida. Nos podría pasar factura que se suelte la luenga y que luego haya una repercusión negativa en redes sociales si subimos fotos. Mucha atención a qué momentos captamos con la cámara, en qué actitud y postura del cuerpo, con quién y cómo. No alargar la asistencia a las comidas de empresa. Si los demás quieren seguir toda la tarde o toda la noche, en el caso de cena, nosotros tenemos la obligación de saber practicar una retirada a tiempo para no desgastar la relación y caer en el aburrimiento. Estar lo justo y necesario. Con los jefes no hablar de dinero, aumento de sueldo, reivindicaciones laborales y otras cuestiones "incómodas". En cualquier caso, podemos quedar con él para otro momento en el trabajo. No discutir con los compañeros ni sacar a relucir asuntos negativos del pasado. Se trata de disfrutar y pasar el rato. En los encuentros familiares es fundamental prestar mucha atención a todos los miembros de la familia con los que compartimos y especialmente a los niños y a las personas mayores. Con los allegados, cuñadas y cuñados, yernos y nueras hay que procurar una actitud muy proactiva y querer agradar. Nunca hablar de bienes materiales, no reprochar situaciones pasadas. Hay que hablar lo necesario, pero no extenderse más de lo necesario. Escuchar es tan importante como hablar. No pisar las conversaciones, no gritar, no gesticular en exceso. Estos aspectos son enemigos de una buena comunicación en la relación de las personas en cualquier circunstancia, y por supuesto en las fiestas de Navidad. En la relación con los niños, la comunicación debe ser especialmente fluida y hay que prestarles la atención que merecen en estas celebraciones familiares. No debemos dejar que queden aislados en una mesa sin compartir las situaciones festivas con los mayores, padres, hermanos, tíos y abuelos. Los menores merecen toda nuestra atención y afecto en estas circunstancias especiales. Nuestros mayores también serán protagonistas de nuestros encuentros ocupando un lugar preferente. Podemos aprovechar las fiestas para que ellos muestren sus ideas y sentimientos, compartiendo con todos en la mesa sus vivencias de años pasados, sus navidades pasadas, sus mejores momentos. Hay que disfrutar la relación social y familiar siempre, y especialmente en estos días de Navidad. El éxito de nuestros encuentros será visible a través de una comunicación directa y afectiva en la que disfrutemos todos y sea un buen momento para compartir.

Diez consejos con los que el experto pretende ayudar, a través de la expresión y el lenguaje, a esquivar y solventar las situaciones complicadas que se pueden presentar en las reuniones de Navidad.