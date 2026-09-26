La Guardia Civil localiza el cadáver de un hombre de 67 años en una cueva sumergida en un pueblo de Guadalajara

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este sábado el cadáver de un hombre de 67 años en el interior de una cueva sumergida en Mochales (Guadalajara).

El fallecido se encontraba desaparecido desde ayer, viernes 25 de septiembre. El hallazgo se ha producido a las 19:25 horas de este sábado, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Por el momento, no han facilitado más información del suceso.